Zijn Kompany en Vandenhaute slagkrachtig genoeg voor overname? "Dan zullen ze investeerders moeten aanbrengen"

30 mei 2020

04u00 0 Anderlecht Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute kopen zich deels in in Anderlecht, maar in­siders zien beiden op termijn azen op een volledige overname. “Voor dat scenario zoekt Kompany steun bij Vandenhaute om investeerders te zoeken”, meent financieel ­expert Ludwig Verduyn.

117 miljoen euro stak het kamp-Marc Coucke, met ook bestuurder Joris Ide, naar verluidt al in Anderlecht sinds de overname eind 2017. Het recordverlies van 27 miljoen euro in het laatste boekjaar, de schuldenberg van 95 miljoen euro en de zware loonkost noopte al tot forse kapitaalinjecties. Bij die ellende komt nu de coronacrisis: nog minder inkomsten. Als we CEO Karel Van Eetvelt mogen geloven, is er zelfs nog een kapitaalsverhoging op komst van Coucke en co. Al willen ze dat eerst aftoetsen bij de Pro League, zie de regels rond Financial Fair Play.

Vandenhaute draagt nu als nieuwe voorzitter, geruggensteund door Kompany, het bewind uit. Hoeveel kapitaal zij inbrengen is onduidelijk, al zal de deal binnenskamers al geregeld zijn. Vast staat wel dat Vandenhaute en Kompany geen fortuin bezitten als Coucke, waarvan het vermoeden bestaat dat zijn stap terug als preses de voorbode is van een volledige verkoop.

Zo denkt toch Verduyn. Met zijn site derijkstebelgen.be screent hij de grootste vermogens in België. En zoals hij Coucke kent...: “De positie van voorzitter is de verankering van succes en macht. Ik zie Coucke dat niet afgeven als hij niet al lang in zijn hoofd afscheid nam. Het is zoveel als zeggen: ‘Trek uw plan’.” Verduyn hoorde in januari al uit goede bron over een contract tussen Kompany en Coucke om Anderlecht over te nemen, de timing stond nog niet vast.

Verduyn: “Kompany wou dat op eigen kracht doen, maar hij wist niet dat de financiële put zo diep is. Hij zoekt steun bij Vandenhaute om het recht te trekken en rekent op zijn netwerk in sport en media om investeerders te vinden. Want dat zal nodig zijn voor een volledige overname.”

Rendabeler worden

Als Coucke zich laat uitkopen, zal dat geleidelijk gebeuren: “Coucke zal willen redden wat er te redden valt. Dan moet Anderlecht weer rendabeler zijn. En er moet een schuldherschikking komen.” Met zijn holding Alychlo laat Coucke zich door financiële experts bijstaan. Coucke zou geld kunnen recupereren via dividenden of financiële transferafspraken.

Volgens Verduyn zijn Vandenhaute en Kompany niet zo kapitaalkrachtig om zelf veel risico’s te nemen: “Vandenhaute heeft een 15-tal vennootschappen, waaronder de sleutelholding ‘Waterman & Waterman’ met Erik Watté. Maar daar kan hij niet zoveel financiële slagkracht uithalen. Telenet behoedde Vandenhaute in 2018 nog van een failliet door de tv-zenders rond Vier en Woestijnvis over te nemen. Hij toonde daarna wel veerkracht in het wielrennen en Anderlecht.” Het vermogen van Kompany berekende Verduyn inclusief vastgoeden op 48 miljoen euro. Maar daar zal Kompany heel bedachtzaam mee omgaan.

