Zijn er nog genoeg uren in een dag voor Kompany? Speler-manager Anderlecht gaat bij wereldwijde spelersvakbond

22 januari 2020

04u00 0 Anderlecht Alsof hij het nog niet druk genoeg heeft bij Anderlecht. Vincent Kompany zetelt met enkele andere voorvechters in de spelersraad van de FIFPro, de wereldwijde spelersvakbond voor profvoetballers.

Zijn er nog genoeg uren in één dag voor Vincent Kompany? Met 24 komt hij haast niet meer toe. Zeker nu de inspirator van Anderlecht voortaan ook zetelt in de Global Player Council (GPC). Dat is een nieuw opgerichte spelersraad binnen ‘FIFPro’, de wereldwijde vakbond voor professionele voetballers. FIFPro bestaat uit 63 nationale voetbalbonden en vertegenwoordigen wereldwijd ongeveer 65.000 profvoetballers.

Afgelopen zomer kwam Kompany voor het eerst samen met het panel, dat ook bestaat uit Giorgio Chiellini (Juventus), Eiji Kawashima (Strasbourg, ex-Lierse en Standard), Neven Subotic (Union Berlin) en Rui Patricio (Wolves). Ondanks een lang seizoen maakten ze allemaal twee dagen tijd vrij om in het Zuid-Franse Èze hun visie te geven over enkele heikele thema’s in het wereldvoetbal.

De ‘GPC’ wil namelijk de mening van spelers zwaarder laten doorwegen in de debatten daarover. Issues als de rechten van spelers, het anti-racismebeleid, de overvolle kalenders en de gezondheidszorg voor spelers staan hoog op de agenda. Bijna allemaal zaken waar Kompany en co zich in het verleden al over hebben uitgesproken. En dat in de toekomst gaan blijven doen. Volgende week komt de spelersraad een tweede keer samen. En goed nieuws voor de reistijd van Kompany: die gaat door in zijn Brussel.

Ongetwijfeld zal de Rode Duivel er opnieuw zijn stem laten gelden - het zit dan ook in zijn bloed. Kompany treedt met zijn functie immers in de voetsporen van zijn mama Joseline Fraselle, die in 2007 overleed. “Mijn moeder neigde wellicht naar het communisme, ze was ook jarenlang vakbondsleider”, zei Kompany in november tegen de BBC. “En toen ze zag hoeveel geld ik kreeg, was ze verontwaardigd. Ik zei haar dat zolang het geld naar mij ging, het oké was. Omdat ik iets goeds zou doen ermee. En ik denk dat ik mijn woord heb gehouden. Ik heb altijd geprobeerd om mensen aan werk te helpen of iets terug te geven aan de maatschappij. Iets productiefs doen met mijn geld en het niet op een bankrekening opslaan.” Zijn collega-voetballers hopen er straks allemaal de vruchten van te plukken.