Ziekenboeg Anderlecht puilt uit, maar: “Dit is allerminst de schuld van de medische staf” Pieter-Jan Calcoen

31 oktober 2019

06u13 0 Anderlecht Gelukkig is er met Marc Coucke een apotheker in huis. Nu is ook Adrien Trebel out bij Anderlecht, de ziekenboeg zit overvol. Vercauteren: “Dit is allerminst de schuld van de medische staf.”

Ze vallen als vliegen. Anderlecht moet de komende weken ook Adrien Trebel missen. De Fransman, net in ere hersteld, heeft een operatie ondergaan aan de meniscus van zijn ‘goeie’ knie. “Hopelijk kunnen we hem recupereren na de interlandbreak”, aldus Frank Vercauteren - het ging slechts om een kleine ingreep.

Tegen AA Gent kan Anderlecht in principe ook geen beroep doen op negen anderen. De belangrijkste afwezigen vanavond zijn Rode Duivels Nacer Chadli en Vincent Kompany. “Vincent is een vraagteken. We mogen niks forceren. Per slot van rekening kent niemand Vincents lichaam beter dan Vincent zelf.”

De lange lijst geblesseerden doet de kritiek op de medische staf opnieuw aanwakkeren - ‘t is bijna een traditie in het Astridpark. Het klinkt onder meer dat Anderlecht afgelopen zomer te veel ervaren medische pionnen heeft laten gaan om te besparen, waardoor vooral jonge, goedkopere krachten overbleven. Bieden zij wel genoeg kwaliteit? Vercauteren nam het team van dokter Kristof Sas, dat trouwens wordt bijgestaan door Lieven Maesschalck, alvast in bescherming: “Dit is allerminst de schuld van de medische staf. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende departementen. We moeten onszelf wel in vraag stellen. Dat doen we ook. Zo kunnen we onszelf op termijn alleen maar verbeteren.”

Het bestuur wil niet officieel reageren op de geruchten over een slechte werking, maar ook daar klinkt het dat de overvolle ziekenboeg een gevolg is van omstandigheden. Enkel in het dossier van Samir Nasri was er mogelijk een inschattingsfout. Na een lange periode zonder wedstrijden voelde de Fransman stijfheid in de spieren na de bekerpartij op Beerschot. Dat gaf Nasri intern ook aan en tóch startte hij op Charleroi. Hij liep er snel een scheur in de hamstrings op bij een sprint en is nog weken buiten strijd.

Eerder in vraag gesteld

Nog dit: tijdens een vergadering met supporters heeft de achterban goed twee maanden geleden de positie van dokter Sas in vraag gesteld. Verschueren sprak toen zijn steun uit.