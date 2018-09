Zetterberg zoekt naar speler met Anderlecht-DNA: "Met een Pozuelo winnen wij alles" Pieter-Jan Calcoen

18 september 2018

10u00 0 Anderlecht Hocus, pocus... Niks. Anderlecht mist een sprankeltje magie in zijn kern, tot ontgoocheling van Pär Zetterberg (47), die alles had wat nu ontbreekt.

We hebben moeten schráppen. Zo veel keuze hadden we wat betreft artiesten bij Anderlecht sinds 2000. Haalde bijgevoegde lijst bijvoorbeeld niet: Christian Wilhelmsson - er is een filmpje op YouTube te vinden met als naam 'A magical player'. Staan evenmin in de (subjectieve) top tien van de redactie: Biglia, Mbokani en Praet.

Hein Vanhaezebrouck zou hoogstwaarschijnlijk toch een vinger afstaan om één van die namen in zijn basiselftal te hebben. Op Genk bleek immers andermaal dat Anderlecht geen creativiteit heeft. Een speler die uit het niks voor gevaar kan zorgen. Of die een gesloten wedstrijd kan openbreken. Een jongen met Anderlecht-DNA. Technisch. Verfijnd. Paars-wit!

