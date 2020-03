Zetterberg reageert verrast op ontslag: “Ik zag het niet aankomen. De reden? Vraag het aan Van Eetvelt" PDD/GVS

16u35 4 Anderlecht “Natuurlijk was ik verrast, want ik zag het niet aankomen”, vertelt Pär Zetterberg na zijn “Natuurlijk was ik verrast, want ik zag het niet aankomen”, vertelt Pär Zetterberg na zijn ontslag in een eerste reactie aan onze collega’s van VTM NIEUWS. “Maar ik moet deze beslissing aanvaarden. Wat kan ik anders doen?”

Nieuwe CEO Karel Van Eetvelt bracht Zetterberg deze ochtend telefonisch op de hoogte. De Zweed vertoeft op dit moment in Zweden - in deze coronatijden nog net op tijd naar het thuisland kunnen vluchten. “Van Eetvelt legde mij zijn beslissing uit, ik stelde op mijn beurt niet te veel vragen. Wat de reden dan net is van mijn ontslag? Dat moet je aan hem vragen, zodat misverstanden vermeden worden en ik niets fout kan zeggen. Natuurlijk was ik verrast. Dat ben je altijd als je het niet voelt aankomen. Maar ik moet deze beslissing aanvaarden. Wat kan ik anders doen? De nieuwe CEO pakt de zaken anders aan en neemt beslissingen die volgens hem de beste zijn.”

Dit seizoen was mijn rol wél duidelijk. Dat ging zoals de wilden, ik had absoluut geen probleem met mijn functie Zetterberg

Zetterberg keerde in november 2018 terug naar Anderlecht, niet altijd met een duidelijke rol. “Ik kwam toe midden in een seizoen met een trainer (Hein Vanhaezebrouck, red.) die niet veel later ontslagen werd. Ik moest mijn plek zoeken, dat was zeker geen gemakkelijke periode. Maar dit seizoen was mijn rol wél duidelijk. Ik hield me bezig met de jonge gasten en de aanvallend ingestelde spelers. Dat ging zoals we wilden. Dus ik had geen probleem met mijn functie.”

Kompany

Spijt van zijn terugkeer heeft Pär niet. “Dit was een nieuwe ervaring voor mij”, aldus de man die bij het publiek geliefd was. “Ik hield van het werk en had in mijn ogen een goede band met de spelers en met de mensen die achter de schermen werkten. Dat ga ik wel missen.” En zo eindigt ook de samenwerking met Vincent Kompany. “Ik heb hem vandaag al gesproken. Maar wat er gezegd is geweest, blijft tussen ons.”

