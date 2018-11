Zetterberg keert terug naar Anderlecht als assistent van Vanhaezebrouck: “Ik word niet de schoonmoeder van de coach, en ook niet de mol van de voorzitter” Jan Mosselmans

24 november 2018

08u20 40 Anderlecht Anderlecht heeft zijn eerste ‘dikke vis’ voor zijn nieuwe sportieve structuur beet. Paars-wit icoon Pär Zetterberg (48) tekende gisteren een contract voor onbepaalde duur als assistent-coach bij de recordkampioen. “Maar ik heb geen enkele ambitie om T1 te worden”, maakte hij gisteren op de wekelijkse persconferentie van Hein Vanhaezebrouck meteen duidelijk.

Zetterberg vloog gisteren over-en-weer vanuit Zweden om de financiële details van zijn contract te bespreken. De eerste gesprekken tussen Anderlecht en de Gouden Schoen 1993 dateren echter al van de thuiswedstrijd tegen Lokeren en het eerbetoon aan Olivier Deschacht, op 1 november. Zetterberg was toen eregast en zat in de tribune mooi naast Marc Coucke. De voorzitter kon toen met eigen ogen en vooral oren vaststellen dat de populariteit van ‘Zet’ in het Astridpark nog steeds gigantisch groot is, iets waarvoor de voorzitter van Anderlecht en de Pro League, in deze voor hem moeilijke tijden, niet ongevoelig is.

De eerlijkheid gebiedt om ook de verdienste van Luc Devroe in het ‘dossier Zetterberg’ aan te geven. Devroe polste de Zweed een aantal maanden geleden al vrijblijvend over een job bij paars-wit.

À la Jean Dockx

Bij het uittekenen van het nieuwe sportieve organigram vulde Michael Verschueren, als nieuwe sportieve baas, de naam Zetterberg als eerste in. Zetterberg krijgt een functie binnen de technische staf, hij wordt assistent-coach van Hein Vanhaezebrouck. Bedoeling is dat hij tijdens de trainingen op het veld staat en tijdens de wedstrijden op de bank zit. “Maar laat dit duidelijk zijn: ik heb nu én in de toekomst geen enkele ambitie om T1 te worden”, zei hij gisteren op de persconferentie. “Ik spiegel mijn nieuwe functie aan de rol die Jean Dockx (de ‘eeuwige T2' die in 2002 overleed, red.) destijds bij Anderlecht had. Jean was zeer discreet, maar zowel de trainer, de manager als de voorzitter luisterden naar zijn adviezen en hielden er rekening mee. Die job is niet eenvoudig, ik zal moeten leren en groeien in mijn nieuwe functie. Maar ik word niet de schoonmoeder van Vanhaezebrouck , of de mol van de voorzitter.”

De eerste met wie Zetterberg belde na het ondertekenen van zijn contract was Roger Vanden Stock, die Pär als zijn aangenomen zoon beschouwde. “Ik heb nooit het contact met hem verbroken”, aldus ‘Zet’. “Hij is oprecht blij dat ik naar Anderlecht terugkeer. De club zal steeds een beetje van hem zijn, ook al is hij de eigenaar niet meer.”

Gezocht: nummer 10

In zijn gesprekken gaf Zetterberg het bestuur meteen een goede raad. “Wat me opviel tegen Lokeren is dat Anderlecht geen spelverdeler heeft. Bij Sporting hebben we steeds met een nummer 10 gespeeld: Coeck, Lozano, Scifo, Baseggio, Stoica, Hassan en zelfs Boussoufa. We moeten naar die traditie terug. Dat heb ik ook de coach gezegd.”

Zetterberg begint officieel pas op 1 januari voor Anderlecht te werken, maar het is niet uitgesloten dat hij volgende vrijdag, na de Europa League-wedstrijd donderdag tegen Trnava, al op het trainingsveld staat en tegen Genk op de bank zit. Nadien zou hij nog wat vakantie nemen om tijdens de winterstage zijn nieuwe job definitief op te nemen.

Wat Vanhaezebrouck van zijn nieuwe T2 vindt, kwamen we nog niet te weten. Hij wenste er geen vragen over te beantwoorden. “Laat ons nu praten over de match”, zei hij met een glimlach.

