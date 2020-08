Zege met veel pluspunten voor Anderlecht nadat Vercauteren keuzes maakt: “Situatie Trebel duidelijk” Rudy Nuyens

17 augustus 2020

07u00 0 RSC Anderlecht Anderlecht pakte niet alleen zijn eerste zege van het seizoen, we noteerden ook aardig wat positieve punten bij paars-wit. Vercauteren wou het allemaal niet zo gezegd hebben - hij kent zijn Pappenheimers. Duidelijk was hij wel rond Adrien Trebel, die de geboden kans met beide handen greep. Vercauteren: “Natuurlijk is het heel moeilijk voor sommigen om te begrijpen dat ze de ene week spelen en de andere week in de tribune zitten.”

Vooreerst dit: het late puntenverlies in Mechelen kostte koppen. Sardella en Amuzu verhuisden van de basiself naar de tribune, Sambi Lokonga stond voor het eerst sinds september vorig jaar niet in de basiself bij een competitiewedstrijd. “Spelers sparen krediet op als ze goed presteren, als ze efficiëntie of een ander belang hebben voor de ploeg”, aldus Frank Vercauteren. “Je kan niet elke week veranderen, er kan al eens een mindere wedstrijd tussen zitten. Maar als er een paar mindere wedstrijden zijn en andere jongens op training of in oefenmatchen tonen dat ze de ‘challenge’ aangaan, dan kan je dat alleen maar aanmoedigen door ze op te stellen. Het is natuurlijk heel moeilijk voor sommigen om te begrijpen dat ze de ene week spelen en de andere week in de tribune zitten, maar wij hebben een team van 25 spelers. Morgen kan de situatie anders zijn, maar iedereen moet daarvoor vechten.”

Mykha laat zich opmerken

De jongens die de ‘challenge’ waren aangegaan, dat waren naast aanwinst Bogdan Mykhailichenko dus Adrien Trebel en Anoaur Ait El Hadj, die voor het eerst als basisspeler aan een competitiematch mocht beginnen. Sint-Truiden hield de boel behoorlijk in evenwicht, tot Mykhailichenko met de rust in zicht voorbij vier man soleerde en de bal nog knap tegen de netten dropte ook. De 23-jarige Oekraïner liet zich niet alleen opmerken met dat doelpunt. “Een speler die goed verdedigt, die alle duels wint, die voorzetten geeft en die kan scoren: dat zijn de profielen die we zoeken”, aldus Frank Vercauteren.

Mykhailichenko was niet de enige die zich in de kijker speelde. Dat deed ook Nany Dimata, die de 2-0 met een rake kopbal op het bord prikte. De eerste goal van de door blessures geplaagde spits in 598 dagen - toen twee goals tegen Waasland Beveren. Dimata kreeg er trek in en trof ook nog de lat.

Link creëren met iedereen

Het doelpunt van Dimata kwam er uit een vrijschop, keurig getrapt door Adrien Trebel. De eerste assist voor Trebel in 469 dagen, toen tegen Charleroi. De Fransman voetbalde overigens alsof hij nooit weg was geweest. Hij bracht grinta en zorgde voor evenwicht op het middenveld. Opmerkelijk toch voor een speler toch nadrukkelijk weg mocht. “Hij is voor mij een speler zoals iedereen”, haalt Frank Vercauteren de schouders op. “Als hij fit is, als hij efficiënt is en als hij een rol speelt die de ploeg nodig heeft, dan zie ik niet in waarom hij niet zou spelen. De situatie van Trebel is voor mij niet onduidelijk, wel integendeel.”

Dimata liet vorige week overigens nog op Instagram weten dat hij betreurde dat zijn ‘maatje’ Trebel niet speelde. “Het is goed dat spelers een link hebben met mekaar, maar eigenlijk moet je die link hebben met iedereen”, zegt Vercauteren. “Stel je voor dat Trebel niet meedoet om één of andere reden... Iedereen moet een band hebben met iedereen.”

Lat hoger leggen

Om af te sluiten, speelde ook Percy Tau zich met zijn invalbeurt in de kijker. Met een heerlijke stiftbal legde de huurling van Brighton de 3-1 eindstand vast. Véél pluspunten dus. “Dat is goed, het is ook een beloning voor de jongens die het gedaan hebben”, aldus Vercauteren. “Ik vind niet dat we het niveau gehaald hebben dat we moeten halen, maar het is alleen maar met de prestaties en de reacties zoals van die jongens dat we beter kunnen worden. Het is goed vandaag, maar morgen moet iedereen zich weer in vraag stellen en de lat hoger leggen. Een aantal zaken kan nog beter, we hebben nog werk.” Vercauteren kent zijn Pappenheimers.