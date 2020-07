Ze zijn met tien en dat is te veel: Anderlecht heeft minstens 4 verdedigers op overschot PJC

15 juli 2020

08u20 0 Anderlecht Op zoek naar een centrale verdediger? Dan kunt u bij Anderlecht terecht. Na de komst van Derrick Luckassen is het centrum van de defensie overbevolkt.

Tien! Nu Anderlecht Derrick Luckassen nog één jaar huurt (zonder aankoopoptie) van PSV Eindhoven heeft Frank Vercauteren voor komend seizoen in theorie tien centrale verdedigers ter beschikking. Slechts vier jongens lijken ook effectief in aanmerking te komen voor een basisplek: Luckassen, Vincent Kompany, Marco Kana en Elias Cobbaut.

Gezien de blessuregevoeligheid bij Kompany en de speelkansen van Kana op het middenveld is één betrouwbare vervanger geen overbodige luxe. Dat kan Ognjen Vranjes - als hij zijn hoofd erbij houdt -, of de linksvoetige Hannes Delcroix worden, wat maakt dat er nog minstens vier spelers op overschot zijn. Die jongens hebben geen toekomst meer in het Lotto Park.

Concreet gaat het om Antonio Milic, Bubacarr Sanneh, James Lawrence en Josué Sá. Allen speelden ze het afgelopen seizoen op uitleenbasis. Milic deed het degelijk bij Vallecano, Lawrence (St. Pauli) en Sá (Huesca) waren/zijn basisspeler. Voor hen is er volgens hun makelaars genoeg belangstelling.

De man van 8 miljoen en Sandler

Anders is het bij Sanneh, de man van 8 miljoen. Hij flopte eerst compleet bij Göztepe, waarna hij ook bij KV Oostende niet aan de bak kwam. In tegenstelling tot in het verleden is RSCA nu wel bereid de Gambiaan te laten gaan voor een fractie van wat hij gekost heeft. Maar zelfs mocht dat de interesse aanwakkeren, dan nog bestaat de vrees dat kleine clubs zijn salaris van ongeveer 800.000 euro per jaar niet kunnen of willen betalen. Zijn entourage speurt de markt af op zoek naar oplossingen.

Als gevolg van al het bovenstaande, denkt Anderlecht er zelfs niet meer aan door te duwen voor Philippe Sandler (23, Man City), wat in het begin van de mercato wel nog tot de mogelijkheden behoorde. Tien is al te veel. (PJC)

