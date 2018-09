Ze vallen als vliegen bij Anderlecht: nu ook Lawrence out voor Genk



Pieter-Jan Calcoen

14 september 2018

13u59 0 Anderlecht Defensieve zorgen voor Hein Vanhaezebrouck. Bornauw (enkel) en Vranjes (geschorst) waren al onbeschikbaar voor Racing Genk, maar nu zag Anderlecht ook nog James Lawrence uitvallen.

Een ongelukkige botsing hoofd tegen hoofd op training: die ligt aan de basis van de blessure bij Anderlecht-speler James Lawrence. "Hij kan niet spelen", zuchtte Hein Vanhaezebrouck op zijn persmoment. "Mensen vroegen zich af waarom we nog twee extra verdedigers hadden aangetrokken. Wel, om dat soort dingen op te vangen." Maar dan nog: 't wordt puzzelen, met ook Bornauw en Vranjes die niet kunnen spelen in Limburg.

Er wellicht wel bij: Adrien Trebel, de voorbije weken sukkelend met de buikspieren. "Hij heeft getraind", sprak Hein. "Ik ga ervan uit dat hij gewoon kan spelen. Alleen moeten we goed communiceren. Als Adrien te veel last ondervindt en niet voluit kan gaan, moet hij me een signaal geven en dan kan ik wisselen. Weet je, we hebben een prima verstandhouding. Indien Adrien fit is, speelt hij onder mij bijna altijd."

Vanhaezebrouck onderschat Genk niet. "Die club houdt al een paar jaar zijn sterkhouders samen en versterkt zich zelfs nog. Ze staan iéts verder dan wij, maar we gaan uiteraard naar ginder om iets te rapen."