Yari Verschaeren heeft laatste onderzoeken ondergaan: "Ik zal twee maanden buiten strijd zijn” Redactie

17 december 2019

17u47 10 Anderlecht Yari Verschaeren is twee maanden buiten strijd. Dat heeft hij zelf aangekondigd op het Twitter-account van Anderlecht. De middenvelder van paars-wit liep tijdens het duel op Standard een scheurtje in de ligamenten van zijn enkel op.

“Hey iedereen, ik heb juist mijn laatste onderzoeken gehad en ben te weten gekomen dat ik twee maanden buiten strijd zal zijn”, zegt Verschaeren. “Bedankt voor jullie lieve berichtjes. Dat heeft mij echt heel goed gedaan. Ik hoop om jullie zo snel mogelijk blij te kunnen maken. Ik hoop dat jullie allemaal aanwezig gaan zijn donderdag en achter onze ploeg gaan staan. Ik ben er zeker van dat de ploeg er alles aan gaat doen om die wedstrijd (het bekerduel tegen Club Brugge, red.) te winnen.”

De 18-jarige Verschaeren blesseerde zich zondag op bezoek bij Standard (1-1). De middenvelder moest vroeg in de tweede helft op een draagberrie het veld verlaten, nadat hij zijn voet helemaal had omgeslagen (zie video boven). De Rode Duivel werd maandag uitgeroepen als eerste winnaar van de Trofee Dominique D’Onofrio, een nieuwe prijs voor de beste beloftevolle jongere. Door zijn blessure kon hij de trofee niet zelf ophalen in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek.

Hoe zou’t met onze Yari zijn? Comment va notre Yari? :purple_heart::four_leaf_clover::soccer: #RSCA #COYM pic.twitter.com/NkR9zkqgt1 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link