Yari Verschaeren: "Achteraf bekeken had mijn goal tegen Standard niet mogen tellen"

10 mei 2019

15u54

Anderlecht "Achteraf bekeken had mijn doelpunt niet mogen tellen." Yari Verschaeren beseft dat het geluk in de clash tegen Standard aan zijn kant stond. Voorts hetzelfde liedje: Anderlecht blijft vechten voor een Europees ticket.

Vorig weekend boekte Anderlecht haar eerste zege in play-off 1. Deugddoend, ook al zakte de sfeer in de groep de voorbije weken nooit onder het vriespunt. “De sfeer nu is niet per se anders dan daarvoor”, stelt coach Karim Belhocine. “Er is altijd een goede ambiance geweest, ook als het moeilijker ging. Zo konden we ook die zege tegen Standard realiseren.” Op die manier is ook het geloof in een Europees ticket nog aanwezig in het Astridpark. “We hebben het niet in eigen handen en moeten al gaan hopen op tegenslag van de concurrentie. Maar we zullen er voor vechten. De groep heeft laten zien dat we wel degelijk in staat zijn om iets moois te brengen.”

De auteur van dat moois: Yari Verschaeren. Belhocine houdt van zijn jonge gasten. “Het is aangenaam om met zulke jonge spelers te werken en ze vooruit te helpen. Yari bijvoorbeeld bouwt mee aan de ploeg en maakt zelf ook veel vooruitgang op die manier. We kunnen goed samenwerken en dat doet me plezier.”

Handspel

Het jeugdtalent van paars-wit ging vorig weekend gretig over de tongen. Verschaeren maakte alvorens hij Ochoa in de luren legde hands. “Mijn doelpunt had achteraf bekeken misschien niet mogen tellen”, blikte de jonkie terug. “Ik raak de bal eerst met de hand, maar ik was zo gefocust op de wedstrijd dat ik dat zelf niet voelde.” Het zijn dan ook drukke tijden voor de zeventienjarige die tussen het voetballen door studeert voor de aankomende examens. “Momenteel verloopt dat goed en lukt het me om de trainingen met mijn studies te combineren. Ik voel me goed en vind het belangrijk om beiden tot een succesvol einde te brengen.”

En dan moet hij ook nog omgaan met de toenemende media-aandacht. “Ik ben daar in principe niet echt mee bezig, maar merk natuurlijk wel dat mensen meer naar mij toekomen. Zeker als ik van school op weg ben naar het internaat. Maar ik heb mijn prestaties niet alleen aan mezelf te danken, ik word goed omringd door de meer ervaren spelers, zoals Kums en Trebel. In voetbal is de hele ploeg belangrijk.”

Verder blijven de blessures van Bakkali en Dimatta aanslepen, maar nu blijkt ook Kara onzeker voor zondag. Obradovic komt dit seizoen niet meer in actie. “De komende dagen moeten uitsluitsel geven over Kara die last heeft van zijn rug”, zegt Belhocine. “We volgen zijn progressie op en hopen hem speelklaar te krijgen.”