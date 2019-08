Yannick Ferrera over Anderlecht: “De filosofie is mooi, maar paars-wit heeft vooral púnten nodig” Niels Vleminckx

19 augustus 2019

19u15 0 Anderlecht Alsof de 2 op 12 nog niet erg genoeg was. Het programma van Anderlecht: Racing Genk - Standard - Antwerp - Club Brugge. Yannick Ferrera laat zijn tactisch licht schijnen: “Het zal maanden, misschien zelfs jaren duren vooraleer de filosofie er helemaal zal staan. En dat is ok.”

Ferrera: “Vier toppers op rij: ik weet niet of het anders voetballen zal zijn voor Anderlecht. Maar ze spelen de komende weken tegen Racing Genk en Standard, met Felice Mazzu en Michel Preud’homme. Twee trainers die zich durven aanpassen aan de tegenstander. Dus het zou best kunnen dat die óók een gesloten blok zullen neerzetten op eigen helft, met de focus op snelle counters. Want dat was wat je de voorbije weken gezien hebt: tegenstanders deden Anderlecht pijn met een compact blok, met duels aan hoge intensiteit, en met directe tegenaanvallen.”

“Net zo goed kan Genk vrijdag gewoon de bal opeisen, zelf het spel maken. En dan wordt het helemaal interessant: hoe zal Anderlecht daar dan mee omgaan? Dat hebben ze tot nu toe nog niet meegemaakt. Voetballen tegen een offensieve ploeg is niet per definitie gemakkelijker. Maar voor hetzelfde geld kan deze spelersgroep daar net beter mee om. We wéten het niet. Het zullen leerrijke wedstrijden worden.”

“Ik hoor alvast dat Anderlecht trouw zal blijven aan z’n filosofie. Dat juich ik toe. Maar: op korte termijn heeft zo’n ploeg toch vooral nood aan punten. Alleen door te winnen, zullen de spelers vertrouwen krijgen. En vertrouwen verandert alles. Als iedereen in zichzelf gelooft, is het zoveel makkelijker om die dominante filosofie in de praktijk te brengen. Ik maakte het zelf mee als coach van KV Mechelen. In het eerste jaar ging alles top. Maar het tweede seizoen begon lastig – kleine details als een bal op de paal beslisten over winst of verlies – waardoor de ploeg plots in een negatieve spiraal zat. Dat zie je altijd terug in de manier waarop je voetbalt.”

“Waarmee ik niet bedoel dat Anderlecht zijn stijl aan de kant moet schuiven. Integendeel. Het is zo mooi wat ze daar willen creëren. Maar het zal maanden, misschien zelfs jaren duren vooraleer de filosofie er helemaal zal staan. Geef Kompany dus de tijd. Is het een moeilijker jaar? Dan is het zo. Het zou mooi zijn moest hij trouw kunnen blijven aan zijn stijl, en dat koppelen aan resultaten.”

