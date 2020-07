Wullaert koos ondanks interesse van PSG, PSV, Atlético en Bayern voor Anderlecht: “Dit is geen stap terug, wel een kans” PJC

28 juli 2020

17u55 1 Anderlecht Een stap terug? Allerminst, vindt Tessa Wullaert (27): zij noemt Anderlecht net “een kans”. Al betekent dat niet dat het buitenland een afgesloten hoofdstuk is.



Anderlecht is geen keuze van de armoede, benadrukt Tessa Wullaert, die voor één seizoen tekent in het Lotto Park. “Ik kon naar PSG, PSV en Atlético. Daarnaast had Bayern München interesse, maar ik was het wat beu om nooit écht thuis te zijn. Als ik in België vertrok, was dat altijd met de traantjes in de ogen.”

Da’s nu voorbij, lacht ze. Wonen gaat ze doen in Stasegem, in het pas aangekochte huis van haar vriend Mathias, met haar ouders en vrienden vlakbij. Puur qua familiegeluk lijkt paars-wit dus een voltreffer te worden. Maar weegt dat op tegen het mindere niveau in de Belgische competitie? Wullaert weerlegt: “Bij Anderlecht hebben we een supersterke ploeg, de helft van de Flames speelt hier. Het is geen stap terug, wel een kans: hier kan ik opnieuw wekelijks voetballen, op mijn beste positie. Mijn zelfvertrouwen kan alleen maar een boost krijgen. Bij City mocht ik niet eens dribbelen. (zucht) In zo een klimaat kan een speelster gewoon niet top presteren.”

Het kan zomaar dat ik na Anderlecht nog eens naar het buitenland ga. Ik zie wel wat er op me afkomt, maar qua professionalisme zit ik hier even goed Tessa Wullaert

Het neemt niet weg dat ze in de toekomst misschien nog eens de Super League verlaat. “Het kan zomaar dat ik na Anderlecht nog eens naar het buitenland ga. Ik zie wel wat er op me afkomt, maar qua professionalisme zit ik hier even goed.”

Wullaert heeft “veel zin in de uitdaging”, goed beseffend dat die zich niet zal beperken tot het veld alleen. De drievoudige Gouden Schoen moet voor RSCA een uithangbord worden. Dat zorgt voor druk, los van de verwachtingen van de buitenwereld: elke match een hattrick, toch? “Niet erg. Ik ben dat gewoon.”

Net zoals ze het gewoon is om een voortrekker te zijn. De laatste jaren spande Wullaert zich al fors in om het vrouwenvoetbal in de kijker te zetten. Ook nu heeft ze ‘projectjes’ - in en buiten de sport. “We trainen ’s avonds, ik ga niet in mijn zetel zitten, hé. Ik kan nog niks zeggen, alleen dit: de club steunt me.”

Dat doet ook vriend Mathias. “Ik ben blij dat Tessa terug is”, zegt hij. “Maar uiteindelijk moest zíj kiezen. ‘Doe wat je gelukkig maakt’, was mijn advies aan Tessa. Het volledige plaatje moet kloppen. Privé, maar vooral sportief.”

En financieel? Exacte cijfers wil niemand kwijt, maar het spreekt voor zich dat Wullaert moet inleveren. Bij alle partijen klinkt het dat iedereen “een inspanning heeft geleverd om deze deal mogelijk te maken.”