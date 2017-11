Wouter Vandenhaute reageert op nieuws verkoop Anderlecht: "Veel van wat geschreven is, klopt" Bart Audoore

14u12 0 BELGA Wouter Vandenhaute op de uitreiking de Gouden Schoen, begin dit jaar, met Aimé Antheunis en Timmy Simons. Anderlecht Wouter Vandenhaute reageerde vanmorgen voor het eerst op het nieuws dat hij geïnteresseerd is om samen met Paul Gheysens drie kwart van de aandelen van Anderlecht te kopen.

Wouter Vandenhaute stelde vanmorgen met Flanders Classics het vernieuwde parcours van Dwars door Vlaanderen voor, maar er werd de sterke man van productiehuis Woestijnvis ook gevraagd naar het nieuws als zou hij samen met Paul Gheysens in onderhandeling zijn met Anderlecht om de club te kopen. Voor driekwart van de aandelen zouden Gheysens en Vandenhaute bereid zijn om 75 miljoen euro te geven. "Veel van wat er in de krant staat, is waar", aldus Vandenhaute. "Maar het kan nog alle kanten op en we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Ik ga hier verder geen commentaar op geven. Dit is niet het gepaste moment om daar over te spreken."

Wouter Vandenhaute was twintig jaar geleden al in beeld als potentieel manager van fusieclub Germinal Beerschot en zijn naam gonsde de voorbije jaren in de gangen van het Vanden Stockstadion als mogelijk aandeelhouder. Paul Gheysens werkte de afgelopen jaren nauw met Anderlecht samen rond het nationaal voetbalstadion. De televisiebaas en de bouwpromotor voeren sinds ruim een maand intensieve gesprekken met Anderlecht, dat duidelijk is geïnteresseerd. De 75 miljoen euro zou voornamelijk uit de portefeuille van Gheysens komen. De financiële inbreng van Vandenhaute is veel kleiner, maar hij zou zich met de dagelijkse leiding van de club gaan bezighouden. Zoals Gheysens nu ook bij Antwerp werkt met Luciano D’Onofrio. (BA)

BELGA

BELGAIMAGE