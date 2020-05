Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany nemen macht over bij Anderlecht, Coucke zet stap opzij Redactie

28 mei 2020

14u23 120 RSC Anderlecht De grote machtsoverdracht op Anderlecht. Marc Coucke staat op het punt een stap opzij te zetten voor Wouter Vandenhaute, die zich samen met Vincent Kompany verder inkoopt in de club. Vandenhaute, aanvankelijk louter aangesteld als extern adviseur, wordt ook de nieuwe voorzitter. Een verkoop van de club zou momenteel niet aan de orde zijn, zodat Coucke eigenaar van RSC Anderlecht blijft.



De verschuiving is niet meteen een grote verrassing: bij zijn recente officiële aanstelling had CEO Karel Van Eetvelt, die deze winter door Coucke samen met Vandenhaute werd binnengehaald, al aangekondigd dat Coucke een meer ceremoniële functie zou krijgen binnen de club. Coucke had het ook steeds lastiger met de vele kritiek die hem te beurt viel. “Ik heb in mijn twee jaar bij Anderlecht al meer over me heen gekregen dan in mijn hele carrière samen”, liet Coucke deze week bij ‘Gert Late Night’ nog optekenen.

Geen dubbele pet meer

Wouter Vandenhaute, ook de baas van productiehuis Woestijnvis, verkoopt al zijn aandelen bij het makelaarsbureau Let’s Play. Zo is hij meteen verlost van zijn dubbelrol die ethische vragen opriep en waarvoor Anderlecht zich voor de Licentiecommissie moest verantwoorden. Coucke toonde aan dat hij persoonlijk instond voor de vergoeding van Vandenhaute en niet Anderlecht als club.

Dat ook Kompany meestapt in het financiële verhaal, duidt op zijn engagement richting langere termijn bij Anderlecht. ‘De Prins’ is er om te blijven, niet om Anderlecht in de steek te laten nu het moeilijk gaat, zoals hij ook altijd heeft aangegeven.

Triest unicum

Marc Coucke nam in december 2017 RSC Anderlecht over en enkele maanden later werd de miljardair, die zijn sporen in de pharmaceutische industrie verdiende, officieel voorzitter van de club. De bedoeling van Coucke was om het instituut Anderlecht te moderniseren en daarbij ging hij niets of niemand uit de weg. Dat ging gepaard met veel personeelswissels en conflicten -het zou onder zijn voorzitterschap nooit stil worden op Neerpede- en ook met slappe sportieve resultaten. Voor het tweede jaar op rij wist de club zich niet te plaatsen voor Europees voetbal. Een unicum in de geschiedenis van de club én een serieuze financiële streep door de rekening van Coucke.



