Wordt Vlap de nieuwe Anderlecht-spits? “Interesse charmeert me en heb de ambitie” Sander de Vries

22 juni 2019

17u52

Bron: AD 0 Anderlecht Michel Vlap staat al maanden in de warme belangstelling van Anderlecht. De 22-jarige Fries ziet een stap naar de Belgische topclub vanzelfsprekend wel zitten.

“Iedereen weet van de belangstelling”, zei Vlap na de eerste training van Heerenveen. “Daar ben ik ook gecharmeerd van. Dat is hartstikke mooi, denk ik. Ik heb vorig seizoen al aangegeven: als ik merk dat ik hogerop kan, dan wil ik daar zeker voor gaan. Alleen sta ik nog onder contract bij Heerenveen. Het is nu aan de clubs.” Heerenveen onderhandelt al langer met Anderlecht over de vraagprijs. Paars-wit bood een paar weken terug 5 miljoen euro. Dat werd door Heerenveen resoluut opzijgeschoven.

“Ik ga ervan uit dat ik gewoon bij Heerenveen blijf, maar in de voetballerij weet je het nooit”, zegt Vlap. “Als ik hier nog een jaar speel en ervoor zorg dat ik de kar trek bij Heerenveen, dan is dat denk ik ook een goede rol. Alleen heb ik wel de ambitie om hogerop te gaan. Persoonlijk heb ik een fantastisch seizoen achter de rug (Vlap scoorde zestien competitiedoelpunten en gaf zes assists, red.). Dat speelt natuurlijk ook mee.”