Wordt de volgende Romelu Lukaku een Litouwer? Anderlecht sluit deal met Litouwse bond: 200.000 euro Pieter-Jan Calcoen

24 februari 2019

09u56 0 Anderlecht De volgende Romelu Lukaku wordt mogelijk een Litouwer. Anderlecht verkoopt zijn expertise over jeugdwerking aan de Litouwse voetbalbond. Opbrengst? 200.000 euro.

Aan creativiteit ontbreekt het voorzitter Marc Coucke en sportief manager Michael Verschueren niet. In de zoektocht naar extra kapitaal heeft het duo beslist om de knowhow van Anderlecht wat betreft jeugdwerking op de internationale markt te verkopen. Paars-wit heeft recht van spreken: onder meer Vincent Kompany, Youri Tielemans,Dries Mertens, Adnan Januzaj en Romelu Lukaku komen uit de RSCA-academie.

Nu heeft Anderlecht een eerste klant binnengehaald: de Litouwse voetbalbond. Het nummer 132 op de FIFA-ranking wil zijn werking professionaliseren en klopte aan op Neerpede. Finaal onderhandelde Anderlecht een deal die de club naar verluidt 200.000 euro zal opleveren. In ruil voor dat bedrag zal Anderlecht jeugdcoaches vanuit Litouwen ontvangen en hen opleiden.

Jeugdplan

Het akkoord is slechts het begin van een uitgekiend jeugdplan op Anderlecht. Er zijn ook onderhandelingen lopende in de VS en China. Die gesprekken neemt de pas aangeworven Brit Aaron Kanwar, die een carrière uitbouwde in het tennis en ijshockey, voor zijn rekening.

Daarnaast zijn er ideeën om buiten de landsgrenzen een academie te starten en om het opleidingscentrum te reorganiseren. Dit laatste is nodig om buitenlandse geïnteresseerden in ideale omstandigheden te kunnen ontvangen. Ook maakt Verschueren werk van de samenstelling van een ‘internationale’ staf van jeugdtrainers. Het jeugdbudget zal tot slot gevoelig worden opgetrokken.

