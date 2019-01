Witte rook: Fred Rutten (56) is de nieuwe coach van Anderlecht MJR

06 januari 2019

15u51 78 Anderlecht Fred Rutten (56) is de nieuwe trainer van RSC Anderlecht. De Nederlander was vrij na zijn avontuur bij het Israëlische Maccabi Haifa.

Eindelijk witte rook op Neerpede. De 56-jarige Fred Rutten is de nieuwe coach van Anderlecht. De Nederlander was een vrij man nadat hij in november opstapte bij Maccabi Haifa. Rutten heeft een rijkgevulde cv: hij was trainer van FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord, Al Shabab (Verenigde Arabische Emiraten) en Maccabi Haifa (Israël).

“Mooie successen realiseren”

“We gaan een samenwerking met Rutten aan om dit en volgende seizoenen mooie successen te realiseren”, vertelt sportief directeur Michael Verschueren in een officiële mededeling. Rutten start op maandag 7 januari en vertrekt met de ploeg op stage naar Pinatar, net als de integrale huidige staf van paars-wit.

Paars-wit is sinds het ontslag van Hein Vanhaezebrouck al enkele weken op zoek naar de geknipte kandidaat. Zo polste het bij Phillip Cocu en Frank De Boer, maar een andere Nederlander neemt dus de honneurs waar in het Astridpark. Anderlecht praatte tot vandaag ook met de Deen Kasper Hjulmand, maar koos dus voor het alternatief, genaamd Rutten.

Fred Rutten nouveau coach principal du RSCA :point_right:https://t.co/rIO8hBBFVw



Fred Rutten nieuwe hoofdcoach van #RSCA :point_right: https://t.co/Stbq7ln8I0 pic.twitter.com/Qm3ZlfXzEG RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link