Wie is Fred Rutten? Vijf pertinente vragen over de nieuwe trainer van Anderlecht TLB en GVS

06 januari 2019

17u38

Bron: Eigen berichtgeving 2 Anderlecht Anderlecht heeft eindelijk een Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe hoofdcoach gevonden: de 56-jarige Nederlander Fred Rutten. Dat Rutten recent de trainer was van het Israëlische Maccabi Haifa, heeft u misschien al opgevangen. Maar voor de Belgische voetbalfan is de nieuwe coach van paars-wit toch eerder een nobele onbekende. Een korte voorstelling aan de hand van vijf pertinente vragen over Rutten:

1. Hoe is Fred Rutten als trainer?

“We moeten terug naar de tijd toen Rutten hier coach was. Hij besteedde uren aan jongeren. Hij investeerde erin en liet ze proeven van een hoger niveau.” Evert Bleuming, hoofd jeugdopleidingen van FC Twente, liet enkele maanden geleden uitschijnen dat Rutten dé geknipte man is om de jonkies van paars-wit onder zijn hoede te nemen. Jongeren beter maken én speelminuten geven, daar wordt hij gelukkig van. Rutten is bovendien een man die graag praat met zijn spelers en hen vertrouwen geeft. Altijd met wederzijds respect. Een people manager dus, die het belangrijk vindt om een goede band met z’n spelers te onderhouden. Tot slot gaat hij om successen te boeken eerder uit van de intrinsieke kwaliteiten van zijn spelers dan doorgedreven tactieken. Geen honderden looplijnen dus.

2. Hoe was Rutten als voetballer?

De profcarrière van Rutten begon in 1980 bij FC Twente. Op 17-jarige leeftijd debuteerde hij in de hoofdmacht van de Tukkers (tegen Vitesse, red.) en de libero groeide uit tot een vaste waarde. Op zijn 30ste had Rutten al meer dan 300 matchen gespeeld voor Twente, maar zijn carrière zat er dan ook wel al op. Ruttens heupen waren versleten en in 1992 stopte hij met voetballen. Zijn carrière als international beperkt zich tot één cap: op 16 november 1988 viel hij een half uur in tijdens de oefenmatch tegen Italië (1-0-verlies).

3. Welke prijzen staan op zijn palmares?

Rutten pakte twee prijzen met Twente en hij sleepte ook één persoonlijke erkenning in de wacht. In 2006 werd hij met Twente één van de elf winaars van de Intertoto Cup (het leverde de club een ticket voor de kwalificaties van de UEFA Cup op, red.), maar dat was niet het eerste succes dat hij de club uit Enschede boekte. De Nederlander pakte met de club van zijn hart in 2001 ook de Nederlandse Beker. Voor Twente was dat de eerste echte prijs in 24 jaar tijd. In de finale werd PSV toen na strafschoppen verslagen in De Kuip.

Na dat seizoen verliet Rutten Twente om hoofd opleidingen te worden bij PSV, maar in 2006 keerde hij terug. En aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van de Tukkers hield Rutten de onderscheiding van Trainer van het Jaar over, meer bepaald in 2008. Rutten werd in die periode vooral geroemd voor het knappe, aanvallende voetbal dat hij zijn ploeg liet spelen. In het Constant Vanden Stockstadion zullen ze het graag lezen. Zijn goede tweede periode bij Twente verzilverde Rutten uiteindelijk met een ‘transfer’ naar Schalke 04, maar in Gelsenkirchen wilde het niet vlotten voor de Nederlander.

Rutten had in Nederland twee echte topclubs onder zijn hoede: PSV en Feyenoord. Maar met beide clubs lukte het niet om prijzen te pakken. Vooral bij PSV werd hem dat kwalijk genomen, omdat de club uit Eindhoven vele miljoenen investeerde in haar spelerskern. Na een pijnlijke 3-1-nederlaag tegen NAC Breda in 2012 werd de spelersbus van PSV zelfs opgewacht door boze fans en Rutten mocht het uitleggen. Op 12 maart werd zijn contract uiteindelijk ontboden.

4. Zijn vorige opdracht

Rutten was het laatst hoofdcoach bij het Israëlische Maccabi Haifa. Hij ging er op 24 januari 2018 aan de slag, maar verliet tien maanden later de twaalfvoudige landskampioen alweer. Hij was solidair met technisch directeur Mohammed Allach, die op een onbekende reden zijn contract liet ontbinden. “Ik kwam naar de club op verzoek van Mo en vanwege mijn toewijding aan hem wil ik hier ook niet langer blijven″, was de verklaring van Rutten. De voorzitter van Maccabi gaf gehoor aan het verzoek, wat hielp bij die beslissing waren de magere resultaten. De topclub pronkte begin november pas op een achtste stek. Tijdens zijn verblijf in Israël was de Nederlander ook vanop afstand adviseur voor FC Twente. Hij moest de gevallen club er weer bovenop helpen na de degradatie uit de Eredivisie.

5. Hoeveelste Nederlander aan het roer bij Anderlecht?

Rutten wordt al de zesde Nederlandse hoofdtrainer van Anderlecht. Het lijstje met voorgangers is indrukwekkend: Hans Croon (Beker, Europacup II), Arie Haan (landstitel in 1985-1986), Aad de Mos (landstitel in 1990-1991), Jan Boskamp (landstitel in 1992-1993, 1993-1994 en 1994-1995 en Supercup in 1993) en recent nog John van den Brom (landstitel in 2012-2012 en Supercup in 2012 en 2013).

Aad de Mos liet inmiddels al zijn licht schijnen over de keuze van Anderlecht voor Rutten. “Hij heeft in Nederland bij vier clubs gewerkt. Bij FC Twente is hij begonnen en deed hij het fantastisch”, aldus De Mos. “Bij Feyenoord, PSV en Vitesse leverde hij goed werk af in het eerste halfjaar, maar na de winterstop stortte het elftal telkens in elkaar. Dat zijn toch aanwijzingen dat er iets ontbreekt. Maar hij is een zeer aangename man, kan jonge spelers beter maken en heeft veel ervaring. Hij kan de man zijn die Anderlecht beter maakt.”

In voorwaardelijke wijs, maar toch:



Ex-Anderlecht coach @aad300 over Fred Rutten



“Nét de man die bij Anderlecht zou kunnen passen.”@VTMNIEUWS pic.twitter.com/z0oWsjpZm8 Maarten Breckx(@ MaartenBreckx) link