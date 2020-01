Wie is Colassin, de 18-jarige debutant die Anderlecht moet redden in de spits? Redactie

19 januari 2020

17u43 0 Anderlecht Antoine Colassin moet op zijn achttiende Anderlecht redden in de spits. Nota bene tegen de aartsrivaal Club Brugge, nota bene bij zijn debuut in het eerste elftal van paars-wit. “Ik kan me goed in het spel laten betrekken.”

In juni 2019 verlengde Colassin zijn contract tot 2022. “Antoine is een elegante allround-middenvelder met scorend vermogen die volgend seizoen een sterkhouder moet worden bij de U21”, sprak jeugdcoördinator Jean Kindermans toen. “We hopen dat hij, in navolging van vele andere paars-witte talenten, de volgende jaren de stap naar het A-team kan maken”, voegde Michael Verschueren toe. Op dat moment werd Colassin dus nog bekeken als een middenvelder, vandaag is hij een nummer negen.

Colassin ging mee op winterstage. Daar trok hij goed zijn streng. “Mijn sterke punten? Ik denk dat ik een goede afwerker ben, maar ik kan meer. In kan me goed in het spel laten betrekken”, aldus Colassin. En de werkpunten? “Fysiek moet ik mijn lichaam nog beter gebruiken in duels. Ik wil een goede profvoetballer worden en alle regeltjes volgen zodat ik in de best mogelijke omstandigheden op het veld kom.”

Daniël Van Buyten is de raadgever van Colassin.