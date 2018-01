West Ham schakelt versnelling hoger voor Leander Dendoncker Kristof Terreur in Engeland & Kjell Doms

22 januari 2018

10u26

Bron: HLN in Engeland 4 Anderlecht Zeker of hij een versterking is, zijn ze nog niet. Daarom dat de Engelse topklasser West Ham United gisteren een kijkje kwam nemen voor Leander Dendoncker. Manager David Moyes stuurde assistent-trainer Stuart Pearce naar Genk-Anderlecht. Vandaag brengt die verslag uit bij zijn baas over de prestatie van de Rode Duivel. West Ham ziet in hem in eerste instantie een middenvelder, geen centrale verdediger.

Een beslissing of ze een bod zullen uitbrengen is nog niet genomen. West Ham loopt op dit moment alle opties af. Leander Dendoncker (22) is er een van. Hoofdscout Tony Henry gooide de naam van de Anderlechtspeler onlangs op tafel in een meeting tussen sportieve staf en scouts. Toen de Engelse middenmoter vorig jaar intensief Henry Onyekuru volgde, sprong tijdens de Belgische scoutingstrips ook Dendoncker in het oog. In de database met interessante spelers werd hij met een vlaggetje aangestipt als optie voor de lange termijn.

West Ham bewandelde de voorbije weken andere pistes dan Dendoncker, maar boekte weinig vooruitgang in zijn transferdossier. De Hammers hadden een persoonlijk akkoord met Jonjo Shelvey (Newcastle), maar raakten er niet uit met zijn club. Joe Allen van Stoke werd gepolst, maar de Potters wilden niet meewerken aan een transfer. David Moyes ging Portugees international João Mario (Inter) scouten, maar de clubleiding struikelde over de hoge verhuurvergoeding.

Confirmed. Assistant-manager Stuart Pearce was yesterday in Genk to watch Leander Dendoncker (22/Anderlecht). West Ham target played as a central defender. #whufc #rsca pic.twitter.com/BrXBV23WaY Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Vandaar dat de club nu andere namen bekijkt. Stuart Pearce, zo werd ons in twee bronnen bevestigd, zat gisteren in de Luminus Arena in de tribune. Op missie-Dendoncker. Vandaag brengt hij verslag uit bij David Moyes. Dendoncker speelde centraal achterin, maar bij West Ham zien ze hem in eerste plaats als centrale middenvelder.

20 tot 25 miljoen

West Ham heeft geen groot budget beschikbaar om op de markt te gaan. Het is de vraag of ze de vraagprijs van Anderlecht willen betalen. Dendoncker zelf wil graag een stap hogerop zetten. Herman Van Holsbeeck hoopt minstens 20 tot 25 miljoen euro te vangen, maar voor coach Hein Vanhaezebrouck is er geen onderhandelingsmarge. "Leander móet blijven", sprak Vanhaezebrouck een week geleden. "Nu is er interesse van teams die tegen de degradatie vechten. Daar kan Leander wellicht meer verdienen, maar als hij nog een halfjaar bij ons bevestigt, gaat hij sowieso naar het WK - misschien zelfs als titularis - en maakt hij nadien een veel grotere transfer. Dan kan hij toch beter een paar maanden wachten?"