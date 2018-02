West Ham biedt 20 miljoen voor Dendoncker, Vanden Stock zegt 'neen': de passionele relatie is verstandshuwelijk geworden MJR/PJC/KTH

01 februari 2018

07u23 3 Anderlecht "Ik verzet me", zei Roger Vanden Stock. En dus mocht Leander Dendoncker (22) niet naar West Ham. De Rode Duivel onderhandelt nu met Anderlecht over een transferclausule voor juni.

31 januari werd een rollercoaster van emoties voor Leander Dendoncker. Opstaan deed hij in de overtuiging dat Watford een toereikend bod zou neerleggen - dat hadden de Engelsen beloofd -, maar finaal gebeurde dat niet. Tegen alle verwachtingen in waagde West Ham United 's ochtends wél een poging, alleen veegde Anderlecht die aanbieding meteen van tafel.

Op zich hoefde dat niet te verbazen. West Ham bood amper 5 miljoen euro om Dendoncker, die intussen op het trainingsveld stond, meteen over te nemen. Aan het einde van het seizoen zou de club dan 10 miljoen euro extra betalen aan Anderlecht, om zo aan een totaal transferbedrag van 15 miljoen euro te komen. Voor paars-wit was dat onvoldoende: het had altijd verklaard minstens 20 miljoen euro te willen vangen voor zijn sterkhouder en hoopte bovendien de speler gewoon te houden - hij móest per slot van rekening niet weg.

Chouchou van voorzitter

Dat had preses Roger Vanden Stock Herman Van Holsbeeck ook nog eens op het hart gedrukt: de voorzitter wilde Dendoncker, die hij als één van zijn persoonlijke chouchou's beschouwt, niet zomaar lossen. In een onderhoud net na de middag met het Anderlecht-bestuur kreeg de international die boodschap ook te horen: het zou niet meer gebeuren.

Voor Dendoncker was dat nieuws een enorme ontgoocheling. Hij had zijn zinnen gezet op een stap hogerop, maar moest nu blijven bij een team dat in zijn ogen niet bij machte is om mee te strijden voor de titel. Het gevolg was dat Dendoncker in de namiddag in zak en as zat bij zijn vriendin Nikki, tót zijn makelaar Christophe Henrotay in de vooravond belde. Henrotay had weet van een nieuw bod van West Ham - dat zou de 20 miljoen euro benaderd hebben - en vroeg zijn speler om naar Neerpede af te reizen. Daar zouden de finale onderhandelingen plaatsvinden.

De hoop wakkerde daarop opnieuw aan. Met zijn ouders en begeleider Peter Smeets zakte Dendoncker af naar het oefencomplex, maar eenmaal daar aangekomen volgde een nieuwe ontnuchtering. Voor de tweede keer had Vanden Stock, wellicht met nieuwe sterke man Marc Coucke over de schouder meekijkend, Van Holsbeeck gevraagd om de West-Vlaming niet te lossen, ondanks de mooie inspanning van West Ham. In de wandelgangen valt te horen dat (de entourage van) Dendoncker daar erg negatief op reageerde, maar meteen besloot munt te slaan uit de situatie.

Volgens onze informatie lopen er immers gesprekken tussen Dendoncker en Anderlecht om deze zomer te kunnen vertrekken voor een vaste transfersom. Het voordeel van de clausule voor de speler is dan dat RSCA, zelfs indien België met Dendoncker sterk presteert op het WK, niet langer dwars kan liggen. De landskampioen op zijn beurt kan de speler zo rustig houden - er is nu eindelijk duidelijkheid. Daarnaast valt het niet uit te sluiten dat het contract van de Rode Duivel opgewaardeerd wordt, maar die geruchten werden ons niet bevestigd.

Sowieso heeft Dendoncker er alle baat bij om de komende maanden het hoofd niet te laten hangen - Rusland staat op het spel. Maar echt van harte is het niet. Daarvoor was de uitdaging in de Premier League te aantrekkelijk. En is Dendoncker te fel uitgekeken op zijn werkgever. De passionele relatie is een verstandshuwelijk geworden. Het kon niet uitblijven.