Werk op de plank voor Marc Coucke na vakantie: dit zijn de heikele dossiers die hem wachten als Anderlecht-voorzitter Pieter-Jan Calcoen

10 februari 2018

09u39 94 Anderlecht 't Is te hopen dat Marc Coucke zijn batterijen kan opladen in Dubai. Het zal nodig zijn: dit zijn de heikele personeelsdossiers die hem wachten als voorzitter van RSC Anderlecht. Slik.

Wat met Teo? En Kara? En Spajic?

De beurscrash is er niks tegen. Was Lukasz Teodorczyk één jaar geleden twintig miljoen euro waard, dan gaat het nu om één tiende van die som - en dan zijn we nog vriendelijk. In principe was het de bedoeling om de Pool deze winter te verpatsen - vooral het Italiaanse Atalanta drong aan -, maar finaal verkoos de aanvaller te blijven. Een ontgoocheling voor Anderlecht, dat niet verwacht dat Teo, een grootverdiener in het Astridpark, opnieuw naar zijn beste niveau zal toegroeien. Met andere woorden: op het einde van het seizoen móet Teodorczyk weg. Krijgt paars-wit - lees: Coucke - hem dan wel buiten? Een andere mogelijke exit is die van Kara Mbodj. De Senegalees, die in zijn thuisland revalideert na een knieoperatie, wil na het WK een stap hogerop zetten - meerdere clubs volgen hem. Hetzelfde geldt voor Uros Spajic. Of Coucke begrip toont voor hun ambities, in de wetenschap dat hij zo in één klap twee sterkhouders verliest, is twijfelachtig. Want u weet: Coucke is zélf ambitieus...

Hoe de huurlingen vervangen?

Telt u even mee. Matz Sels. Henry Onyekuru. Massimo Bruno. Kenny Saief. Lazar Markovic. Dat maakt vijf huurlingen voor de landskampioen - 't zijn jongens die in de zomer eigenlijk terug moeten naar hun moederclub. Saief mag normaal gezien blijven. Anderlecht bezit een aankoopoptie van 3,7 miljoen euro en zal die behoudens verrassingen ook lichten bij AA Gent. Maar wat met de anderen? Wat Sels betreft, hoopt Anderlecht een overeenkomst te vinden met het Engelse Newcastle. Paars-wit is tevreden over de doelman, terwijl ook de speler zelf een verlengd verblijf niet ongenegen is. Onyekuru, Bruno en Markovic wordt een moeilijker verhaal. De Nigeriaan heeft zijn zinnen gezet op een doorbraak in de Premier League, Bruno biedt geen meerwaarde - zeker niet in verhouding met zijn naar Belgische normen hoge salaris - en Markovic ziet paars-wit enkel als een doorstart. Concreet betekent dat dat Coucke in het beste geval drie gaten in de kern moet opvullen zonder een transfersom te incasseren. Een noodzaak, want nu al is er absoluut geen overschot.

Mag Dendoncker nu wél weg?

Het mag niet nóg een keer fout gaan. Vorige maand waren West Ham United en Crystal Palace concreet - op 31 januari lagen er twee aanbiedingen op het bureau van sportief manager Van Holsbeeck -, maar Anderlecht wilde Leander Dendoncker absoluut niet laten gaan. De middenvelder nam, weliswaar met tegenzin, vrede met dat njet, op één voorwaarde: dat hij komende zomer wel weg mag. Het huidige bestuur is bereid Dendoncker die garanties te geven. Het onderhandelt met de entourage van de Rode Duivel over loonopslag en een vastgelegde transferclausule, zodat de geïnteresseerden precies weten welk bedrag ze moeten ophoesten om het nummer drie van de Gouden Schoen te halen. Komt die constructie er, dan is Coucke, die via tussenpersonen het dossier volgt, sowieso verplicht zich daarbij neer te leggen. Máár: zal hij willen meewerken aan een vertrek voor een faire prijs als er nu geen deal komt?

Krijgt Deschacht nieuw contract?

Volgende week viert hij zijn 37ste verjaardag - bij deze: proficiat. Ondanks die voor een voetballer stilaan pensioengerechtigde leeftijd staat Olivier Deschacht wekelijks in de basis bij Anderlecht. Soms heeft hij het moeilijk - die jonkies zijn zo vinnig, meneer -, maar anderzijds: zijn concurrenten doen het niet béter, hoor. Vandaar ook dat Deschacht nog niet aan stoppen denkt. "Ik heb nog een jaar in mij", klonk het in december zelfzeker. "Misschien zelfs twee. Ik kan het nog, hé. Ik word niet voorbijgelopen." Dat had ook Van Holsbeeck gezien. Hij liet zich begin dit seizoen intern ontvallen dat hij met het idee speelde om de aflopende overeenkomst van Deschacht te verlengen. Tastbaar werd dat plan nog niet en dat kan slecht uitdraaien voor Deschacht. Het valt immers af te wachten of Coucke wil investeren in een dertiger, zeker als rechtstreekse concurrent Antonio Milic de overstap maakt vanuit Oostende.