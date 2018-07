Weiler komt nog eens terug op periode bij Anderlecht waar hij "bijna zonder reden ontslagen werd" SDD

17 juli 2018

12u50

Bron: Luzerner Zeitung 0 Anderlecht Na een pauze van een seizoen gaat René Weiler terug aan de slag als hoofdcoach en wel bij FC Luzern. In Zwitserland nam de voormalige trainer van Anderlecht even de tijd vrij voor de Zwitserse media en ook paars-wit kwam heel even aan bod.

Naar aanloop van zijn eerste wedstrijd in de dug-out gaf Weiler een interview met de lokale krant, de Luzerner Zeitung. Wanneer de journalist vroeg naar zijn onterechte behandeling door de pers in België reageerde de Zwitser gevat:

"Met Anderlecht werden we na enkele onsuccesvolle jaren, opnieuw Belgisch kampioen, we plaatsten ons voor de Champions League en boekten een recordomzet. Wanneer ik dan bijna zonder reden ontslagen wordt, is er niemand die zich daar vragen bij stelt. Ik maak me wat zorgen over de oppervlakkigheid die in onze maatschappij is geslopen. Vooral de sociale media vormen tegelijkertijd een vloek en een zegen."