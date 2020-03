Weer discussie bij Anderlecht: sommige spelers niet akkoord met voorwaarden om maandloon af te staan Redactie

31 maart 2020

08u21 0 Anderlecht Er was een principeakkoord. De spelers van Anderlecht zouden een maandloon laten vallen om de club zo drie miljoen euro te laten besparen. Maar nu de deal officieel moest beklonken worden, schrokken enkele spelers over de exacte voorwaarden in het contract stond. Voer voor een nieuwe discussie.

Anderlecht heeft punten in het contract opgenomen die niet afgesproken waren. In het document staan vijf elementen. 1. Afstand doen van het salaris. 2. Afstand doen van de bijhorende groepsverzekering. 3. Afstand doen van alle bijkomende voordelen in natura, behalve de auto. 4. Afstand doen van een twaalfde van hun tekenpremie voor dit seizoen. 5. Het accepteren van collectief verlof tussen 1 en 14 april. De managers van de spelers en hun advocaten trokken vrijwel meteen aan de alarmbel, omdat er op voorhand niet gesproken was over de laatste drie punten.

De voorbije dagen ontstonden er dan ook stevige discussies tussen een deel van de spelers en paars-wit. Sommigen wilden niet tekenen, omdat de financiële toegift die geëist wordt veel groter is dan het oorspronkelijke maandloon en omdat er geen garanties zijn (integendeel zelfs) dat Anderlecht op termijn toch niet voor technische werkloosheid kiest. Het valt nu af te wachten wie buigt: RSCA of de fors onder druk gezette spelers. De technische staf, waaronder ook coach Frank Vercauteren, is intussen wel op tijdelijke werkloosheid gezet. “Net als 80% van de staf”, vertelt hij.

