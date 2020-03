Weer discussie bij Anderlecht: sommige spelers niet akkoord met voorwaarden om maandloon af te staan Redactie

31 maart 2020

Er was een principeakkoord. De spelers van Anderlecht zouden een maandloon laten vallen om de club zo drie miljoen euro te laten besparen. Voorzitter Marc Coucke liet vorige week zelfs nog uitschijnen dat er spelers waren die méér dan een een maandloon wilden inleveren. Maar nu de deal officieel moest beklonken worden, schrokken enkele spelers over wat er in het contract stond. Voer voor een nieuwe discussie.

Anderlecht zou voorwaarden in het contract hebben opgenomen die niet afgesproken waren. In het document stonden vijf punten. Afstand doen van het salaris. Afstand doen van de bijhorende groepsverzekering. Afstand doen van alle bijkomende voordelen in natura, behalve hun auto. Afstand doen van een twaalfde van hun tekenpremie voor dit seizoen. En het accepteren van collectief verlof tussen 1 en 14 april. De managers van de spelers en hun advocaten trokken vrijwel meteen aan de alarmbel. De voorbije dagen ontstonden er stevige discussies tussen hen en paars-wit. De vrees bij de spelers om, zelfs nadat ze een maandloon hebben ingeleverd, technisch werkloos te worden, is groot.