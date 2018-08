Wat u moet weten over revelatie van paars-wit Sebastiaan Bornauw, op zijn achtste voor het eerst op een veld in... Marokko PJC

17 augustus 2018

07u54 0 Anderlecht Op zijn Wikipedia-pagina staan zelfs zijn ex-clubs niet. Vandaar: hoog tijd voor een kennismaking met Sebastiaan Bornauw (19), de nieuwe lieveling van de Anderlecht-fans.

De oefenvelden van Neerpede. Vaders staan er te filmen met hun iPhone, wachtend op die ene geniale overstap van zoonlief, om hem nadien af te schilderen als een wonderkind op YouTube. Het is iets waar Kenneth Bornauw, papa van de nieuwste Anderlecht-chouchou Sebastiaan, nooit aan heeft meegedaan. "Omdat ik vond dat het geen zin had om hem te pushen", zegt Kenneth. "De motivatie moest vanuit hemzelf komen. (lacht) Daarbij, die trucjes, dat is voor in het circus. Sebastiaan had in eerste instantie andere kwaliteiten: snelheid en kracht, bijvoorbeeld."

