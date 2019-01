Wat met Vranjes? “Interesse genoeg” en Verschueren wil verdediger van 3,2 miljoen sowieso verkopen, maar Bosniër zelf ziet het anders Pieter-Jan Calcoen

22 januari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Oei, Anderlecht. Ognjen Vranjes (29) wil paars-wit niet zomaar verlaten. “Ognjen blijft”, zegt zijn makelaar. Wat nu?

Mysterie rond Ognjen Vranjes gisteren. Meerdere bronnen meldden dat de verdediger na zijn ziekte individueel trainde, terwijl anderen hem de hele dag niet gezien hadden op Neerpede. Gevraagd naar een officieel standpunt van Anderlecht kregen we de volgende uitleg: «Vranjes werd niet op de club verwacht. Hij was niet onwettig afwezig.» Een uitleg waaruit geconcludeerd kon worden dat ­Vranjes, na het zoveelste schandaal de voorbije weken, simpelweg niet meer welkom is bij de A-ploeg, alleen wilde niemand binnen Anderlecht dat bevestigen.

Feit is in elk geval dat Michael ­Verschueren de speler, deze zomer gekocht voor 3,2 miljoen euro, sowieso hoopt te verkopen. Hij heeft genoeg van Vranjes’ bedenkelijke acties op en naast het veld, waardoor het prestige van RSCA geschaad wordt. “Het wordt tijd dat we een oplossing zoeken», zei Verschueren woensdag nog op het Gala van de Gouden Schoen. Duidelijke taal, die voorlopig in dovemansoren valt. De Bosnische international zelf wil immers niet vertrekken, zegt zijn makelaar Srdjan Jeremic vanuit Dubai. “Over de controverse van de afgelopen maanden wil en mag ik me niet uitspreken», klinkt het. «Maar wat ik wel kan ­vertellen, is dat Ognjen behoudens verrassingen bij Anderlecht blijft. Hij heeft nog een contract tot 2022, dat wil hij respecteren.»

Geen zin in Rusland of Griekenland

Interesse genoeg nochtans, meent ­Jeremic. Hij maakt gewag van concrete aanbiedingen uit Rusland en het Midden-Oosten. “Ognjen ziet dat niet zitten.” Ook een overgang naar Griekenland, waar de recordkampioen hem wegplukte bij AEK Athene, is voor Vranjes geen optie. “Alle topclubs hebben er interesse, maar het enige wat Ognjen wil, is bij Anderlecht tonen dat hij een topper is.”

In de heenronde lukte dat op geen enkel moment. Vranjes presenteerde zich aanvankelijk als een beenharde mandekker, maar viel sportief al snel door de mand met een overvloed aan kaarten. Toen hij ook extrasportief in opspraak kwam, verdween hij naar het ­achterplan. “Ognjen heeft misschien wel een uitgesproken karakter, maar het is niet uitsluitend zíjn schuld dat Anderlecht momenteel op de sukkel is”, verdedigt Jeremic zijn poulain. “Integendeel zelfs: Ognjen is een vechter, die kan Anderlecht ­gebruiken, nu meer dan ooit.”

Het is evenwel zeer de vraag of ook Fred Rutten dat zo ziet. De Nederlander, die gisteren liefst dertien A-kernspelers liet opdraven met de beloften tegen Lokeren, stelde vast hoe ­Vranjes de volledige stage in San ­Pedro del Pinatar miste en ving intern echo’s op over diens slechte reputatie. Een terugkeer op het voorplan lijkt ver weg, de “goeie intenties” bij Vranjes ten spijt.