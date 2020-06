Wat met Vranjes en Vanden Borre? En waar blijft de versterking? Anderlecht start voorbereiding met vooral veel vragen Pieter-Jan Calcoen

15 juni 2020

06u19 0 Anderlecht Onzekerheid troef. Anderlecht begint vandaag aan de voorbereiding, maar het doet dat met een groep die nog fors zal wijzigen. Wie mag blijven? En wat met de overschot?

“24 à 26 spelers. Aangevuld met jongeren.” Dat is het streefdoel van Karel Van Eetvelt – hij denkt ook aan de bankrekening, besparen is een must. Anderlecht heeft evenwel 35 à 40 spelers onder contract staan voor volgend seizoen, wat betekent dat sportmanager Peter Verbeke nog fors zal moeten verkopen. Allerminst een evidente opgave in deze tijden: de markt is instabiel én de jongens die RSCA van de hand wil doen zijn overbetaald en presteerden de laatste tijd matig – denk maar aan Trebel, Milic en andere Musona’s.

Volgens onze info is Anderlecht in elk geval zinnens om snel duidelijk te zijn richting de spelersgroep. Wie niet tot de plannen behoort, zal in tegenstelling tot het recente verleden niet de hele voorbereiding met de A-kern kunnen afwerken. Contractueel is RSCA weliswaar verplicht om trainingen te voorzien – en dat zal de club ook doen –, maar de verwachting is dat men behoorlijk snel groepen zal vormen: één voor ‘de blijvers’, één voor ‘de overschot’. Vandaag splitst men de selectie in twee, al heeft dat ook te maken met de corona-maatregelen.

Vranjes en Vanden Borre

Wat de opbouw richting nieuw seizoen in de praktijk allesbehalve makkelijk maakt, is dat sommige spelers vandaag nog niet aansluiten. Denk maar aan de uitgeleenden die nog competitievoetbal afwerken. Bij sommigen zal paars-wit zich niet verzetten tegen een korte verlenging van het huurcontract – pakweg Dauda mag het seizoen gerust volmaken bij Esbjerg, hij heeft toch geen toekomst in het Lotto Park –, maar bij bijvoorbeeld Ognjen Vranjes is het wel de bedoeling dat hij zich op 1 juli meldt op Neerpede. Mocht Kompany op hem rekenen, dan heeft de Bosniër zo twee weken minder om de staf te overtuigen en zich in te passen.

Vranjes is slechts één van de vele twijfelgevallen – krijgt hij een nieuwe kans of niet? Hetzelfde geldt voor Anthony Vanden Borre. “Anthony is een kind van Anderlecht”, houdt Van Eetvelt de deur op een kier. “Hij kan ons zeker nog van nut zijn. De coronacrisis heeft hem niet geholpen in zijn poging om weer prof te worden, maar met zijn fysieke mogelijkheden weet je maar nooit.”

Versterking achterin

Inkomend is het eveneens koffiedik kijken. Anderlecht mag vandaag amper twee nieuwkomers verwelkomen – Ilias Takidine van Racing Genk en Timon Wellenreuther van Willem II –, het zijn bovendien spelers die gehaald zijn in de breedte. Van Eetvelt zegt dat er toch “zeker vijf” versterkingen zullen komen, ook daar zullen er dus nog verschuivingen zijn. Vooral achterin wil Vercauteren vers bloed. Huurlingen van vorig seizoen Derrick Luckassen (PSV) en Philippe Sandler (Man City) zijn mogelijkheden, maar wellicht ligt hun prijskaartje te hoog.

Nog dit: bij het gros van de clubs zijn journalisten in de voorbereiding erg welkom, maar op Anderlecht moet de pers niet op opendeurdagen hopen. De communicatiecel heeft zich voorgenomen om de kern de eerste weken “in alle sereniteit” te laten werken en dus slechts uitzonderlijk interviews te geven.

Jammer – er zijn genoeg vragen.

