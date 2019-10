Walter Baseggio: “Vercauteren zal Trebel terughalen” Redactie

03 oktober 2019

20u20 0 Anderlecht Walter Baseggio reageert op zijn manier op de komst van Vercauteren. Hij is van mening dat Anderlecht eindelijk het licht zag. “Een echte trainer was noodzakelijk”, zegt Baseggio. “Dat zeg ik al eventjes. Iemand die de ploeg echt kan leiden. Hij zal even moeten wennen en de spelers leren kennen, maar Vercauteren gaat het één en ander omgooien. Het systeem is op dit moment één van de moeilijkheden. Met een back in de spits, ik heb het over Chadli, kan het niet lukken. Ik denk dat Vercauteren wel wat voor Thelin voelt.”

Baseggio verwacht nog meer wissels in de typeploeg van paars-wit. “Vercauteren moet de club reanimeren. Positief is dat het eigenlijk niet slechter kan. Met de ervaring die Frank heeft, verwacht ik dat hij Trebel snel weer op het middenveld gaat zetten. Hij houdt van zijn speelstijl. Ook Thelin mag zich aan een nieuwe kans verwachten. Op de backs gaat hij ook andere keuzes maken. Daar kan Saelemaekers op rechts al een oplossing zijn. Hij is samen met Verschaeren en Lokonga één van de drie jongeren die klaar is. Dewaele en Sardella zijn er nog niet aan toe.”

Dat Anderlecht en Arnesen uit mekaar gaan, is voor Baseggio niet zo bijzonder. “Het was voor mij een grotere verrassing dat ze hem aan boord haalden dan dat ze hem ontslaan. Met alle respect voor Arnesen, maar Anderlecht had meer nood aan een trainer dan aan hem. Dat ze dat al niet veel eerder inzagen, is voor mij een ontgoocheling.”