Exclusief voor abonnees Walter Baseggio hard voor Anderlecht-middenveld: “Ik had Zulj nooit gekocht” Pieter-Jan Calcoen

03 april 2019

08u02 1 Anderlecht Keep it simple. “Zulj en Gerkens eruit, Trebel erin, Verschaeren als spelmaker.” Ziedaar het medicijn van Walter Baseggio (40) voor het zieke Anderlecht-middenveld. “En dan maar hópen.”

“Pfu... Da’s een oud-burgemeester. Maar hoe heet-ie weer?” Walter Baseggio moet in de raadzaal van het gemeentehuis in Tubeke naar het naamkaartje onder de buste kijken om te kunnen vertellen om wie het gaat. Ter excuus: Baseggio is schepen van Sport, huwelijken voltrekken in deze ruimte doet hij niet. “Derijck, tiens...”

Ach, ‘t is niet voor de politieke geschiedenis van Tubeke dat we gekomen zijn. Baseggio zucht: “Anderlecht...”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen