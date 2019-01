Waarom Verschueren Rutten boven Hjulmand verkoos: "Internationale ervaring gaf de doorslag" Pieter-Jan Calcoen en Jan Mosselmans

07 januari 2019

07u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Het móet en zál lukken, meent sportief manager Michael Verschueren over Fred Rutten bij RSCA. "Fred zal tussen de spelers staan." En daar was nood aan.

"Ten eerste moet hij voor goed voetbal staan. Hij moet met de jeugd kunnen werken. En tot slot moet hij communicatief sterk zijn. Dat waren de drie belangrijke criteria voor onze nieuwe T1."

Een forse verlanglijst, gisteren opgesomd door Michael Verschueren, wat maakte dat Anderlecht een moeizame zoektocht tegemoet ging. Finaal bleven er twee kandidaten over die wilden komen en aan de eisen van Verschueren voldeden: Kasper Hjulmand, coach van het Deense Nordsjaelland, en Fred Rutten, vrij sinds zijn vertrek bij het Israëlische Maccabi Haifa vorig jaar.

Afkoopsom

Het werd dus Rutten. "Hjulmand beantwoordde evenzeer aan ons profiel, maar de internationale ervaring op hoog niveau van Rutten heeft de doorslag gegeven", sprak Verschueren, die zo verwees naar de passages van de Nederlander bij onder meer Twente, PSV, Feyenoord, Schalke 04 en Al Shabab. Nochtans genoot aanvankelijk... Hjulmand de voorkeur. Hij kwam zelfs naar België om te onderhandelen met de Anderlecht-top, alleen wilde Nordsjaelland nog een forse afkoopsom - het ging om ruim 1 miljoen euro. En zo werd Rutten weer interessanter.

Een uitkomst waar Verschueren, die in overleg met technisch directeur Frank Arnesen de knoop doorhakte, blij mee zegt te zijn. "Ik heb Rutten ontmoet, hij is een joviale man met humor. Fred zal tússen zijn spelers staan." De verwachting is dat dat een troef zal blijken in een kleedkamer die oordeelde dat Hein Vanhaezebrouck te veel boven de groep stond. "Ik ben er echt van overtuigd dat de persoonlijkheid van Rutten zeer goed ontvangen zal worden in onze vestiaire", aldus Verschueren, die vandaag om 10.45 uur zijn nieuwe trainer zal voorstellen aan de pers.

Belhocine

Na zijn eerste woorden als Anderlecht-werknemer vertrekt Rutten met zijn staf op stage naar Pinatar. Pär Zetterberg sluit aan, in principe blijft Karim Belhocine assistent. Rutten brengt er zelf ook één mee, Rob Maas en Patrick Greveraars worden genoemd. Belhocine bereidde de komende week voor en ligt goed bij de spelers. Verschueren verklaarde eerder al dat het de intentie is om hem aan boord te houden.