Exclusief voor abonnees Waarom Vercauteren/Kompany het perfecte huwelijk is: “Zelfde bureau, zelfde taal: voetbal”



PIETER-JAN CALCOEN

10 maart 2020

05u03 0 RSC Anderlecht Het beste van twee werelden. Achtergrond bij de wisselwerking tussen Kompany en Vercauteren, die Anderlecht mogelijk alsnog play-off 1 oplevert.

Kompany blijft verantwoordelijk voor ‘de filosofie’. Regelmatig plaatst persoonlijke assistent Rodyse Munienge een flip-over op het veld en dan doctoreert Kompany Intimi

Anderlecht staat zowaar... vijfde! Tenminste als we het klassement bekijken sinds de intrede van Frank Vercauteren in het Lotto Park, negentien matchen geleden. Om maar te zeggen: Vercauterens impact is groot. Was-ie er van in het begin geweest, dan durven wij stellen dat Anderlecht nu al in de top zes stond.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis