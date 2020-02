Waarom Anderlecht meer punten pakt zónder Kompany: “Als de chef wegvalt, kunnen mensen zich niet meer verstoppen” PJC/JSe

18 februari 2020

04u30 0 RSC Anderlecht Het is te opvallend om te negeren. Anderlecht pakt meer punten zonder dan met Kompany, nochtans hun beste speler. Hoe komt dat?

Het is niet de bedoeling om de voetballer Vincent Kompany in twijfel te trekken - dat zou niet geloofwaardig zijn. Maar de feiten zijn nu eenmaal wat ze zijn: met Kompany als basisspeler haalde Anderlecht in de competitie slechts één derde van de punten (33,3%), terwijl het zonder de inspirator ruim de helft haalt (52,4%).

Sportpsycholoog Nathan Kahan, die als Belgische middellangeafstandssloper zelf een topsportverleden heeft, probeert de opvallende statistieken te verklaren. “Voor alle duidelijkheid: dit fenomeen vindt zijn oorsprong in het onderbewuste”, zegt Kahan. “Medespelers kijken op naar Kompany. Hij is de leider die, in hun ogen althans, alle problemen oplost, waardoor zij minder hun verantwoordelijkheid nemen. Maar het is niet zo dat ze bewust slechter presteren zonder hem.”

Kahan maakt de vergelijking met het bedrijfsleven. “Valt daar de chef weg, dan zijn er altijd werknemers die plots wel initiatief tonen. Waardoor de machine tegen alle verwachtingen in blijft draaien - mensen gaan zich ineens profileren, kunnen zich niet meer verstoppen. Nochtans is het onrealistisch om van Kompany te verwachten dat hij de verlosser is. Kompany zet zich keihard in, doet misschien zelfs te veel - daar lijdt zijn spel onder, lijkt mij -, hij kan niet op zijn eentje de kar trekken.”

Is het dan een idee om Kompany niet meer op te stellen? Neen, zegt Kahan: “Het kan snel kantelen. Als het draait, is zijn aanwezigheid net een boost.”