Waarom Anderlecht de grootste ziekenboeg van het land heeft Pieter-Jan Calcoen

04 februari 2020

07u14 0 RSC Anderlecht Beterschap is er niet op komst. Anderlecht krijgt zijn fysiek probleem dit seizoen niet meer opgelost. "Dat iedereen tegelijk out is, is pech." Maar...

Er is slecht nieuws en goed nieuws. Nu ja, 'goed'.

Eerst het positieve dan maar? Vooruit dan. De blessure aan de adductoren die Elias Cobbaut zondagavond tegen Moeskroen opliep, valt mee. Voor u denkt dat dat voor euforie zorgt in het Lotto Park: de linksachter is wel erg onzeker voor de verplaatsing naar AA Gent vrijdag. De overige elf in de ziekenboeg op hun beurt zijn wellicht niet inzetbaar.

Het wordt dus weer behelpen voor Frank Vercauteren deze week. Enerzijds hebben profvoetballers stevige workload nodig om hun beste niveau te halen, maar aan de andere kant kan paars-wit het zich niet permitteren om te forceren en zo extra kwaaltjes op te lopen. Daarnaast is Vercauteren in de Ghelamco Arena bijna verplicht alweer de jongeren op te stellen - er is nu eenmaal geen fit alternatief -, terwijl zij op hun tandvlees zitten. Een vicieuze cirkel.

Loopschoenen

Vraag is: hoe is het zover kunnen komen? En vooral: wiens schuld is dit? Alvast niet die van de medische staf, zegt sportief manager Michael Verschueren. "Die levert goed werk."

Wat sowieso een element is dat Anderlecht niet geholpen heeft, is de eigenzinnige aanpak van Vincent Kompany tijdens de voorbereiding. Kompany koos ervoor om zijn voetbalfilosofie te introduceren, waardoor RSCA veelal tactisch en met de bal trainde - de loopschoenen bleven in de kast. Op winterstage in San Pedro del Pinatar probeerde de staf bij te sturen - "We hebben nu zelfs harder getraind dan vorig jaar onder Fred Rutten", aldus Verschueren -, maar dat was onbegonnen werk. Omdat deze groep simpelweg niet topfit is.

Verschueren over de wintermercato en de vele gekwetsten:

Navraag in de medische sportwereld leert ons dat de achterstand in deze fase van de competitie niet meer op te halen is. Al zeker niet bij dit Anderlecht, vol risicopatiënten.

"Het is waar: sommigen hebben weinig gespeeld de laatste jaren", moet ook Verschueren toegeven. Dat is niet uitsluitend zijn fout: spelers als Bakkali, Trebel en Dimata stonden al op de loonlijst toen Verschueren de sportieve baas op Neerpede werd. Maar toen Verschueren Kompany, Chadli, Nasri en Sandler aantrok, had-ie kunnen vrezen dat ze vroeg of laat in de lappenmand zouden liggen. Ook aanwinsten Joveljic en Pjaca missen een goeie basis.

"Nasri was een gok", aldus Verschueren. "En Vincent is Vincent. Maar dat iedereen tegelijk out is, is pech." Tenzij...

Vormpiek in play-offs?

Anderlecht hoopt van de nood een deugd te maken - 't is een optimistische visie, zonder enige garanties, maar goed... Die redenering gaat als volgt: tijdens hun revalidatie hebben de geblesseerden wel de tijd om hun conditie bij te spijkeren. Op korte termijn - lees: in de play-offs - kan dat leiden tot een vormpiek. Dokters geven toe dat dat effect kán bestaan, met die nuance dat de jongens voor hetzelfde geld meteen hervallen, omdat de intensiteit te bruusk de hoogte ingaat. Bovendien volgt na het seizoen onvermijdelijk een terugval - dat zou geen ramp zijn.

Het mag duidelijk zijn: de machine die Club Brugge wel is, zal paars-wit niet snel worden. Door tegenslag, een kern met te weinig zekerheden, een eigenwijze trainingsopbouw en wie weet wat nog allemaal.

Verschueren heeft "geen allesomvattend antwoord".

En da's misschien nóg zorgwekkender dan al het voorgaande.

