Waarom Anderlecht 6 miljoen verlies maakte (en dat toch nog geen ramp is) NVK

23 januari 2019

15u00 0 Anderlecht Anderlecht maakte in het boekjaar 2017-2018 6,5 miljoen euro verlies. Dat lijkt veel. Maar alles heeft te maken met de transitie van het vorige bedrijfsmodel (spelers verkopen om uit de kosten te komen) naar het nieuwe (zelfbedruipend zijn). Een overzicht van de belangrijkste cijfers.

Omzet: van 104 naar 101 miljoen

In 2016-2017, toen Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck de belangrijkste Anderlecht-bazen waren, boekte de club een grotere omzet. Dat was te danken aan het gunstige Europa League-parcours, maar vooral aan de transfermiljoenen. Paars-wit mestte zijn kleedkamer uit en verkocht onder anderen Dennis Praet, Stefano Okaka en Steven Defour. De totaalomzet van de club kwam neer op 104 miljoen euro.

Het boekjaar 2017-2018 was anders. De inkomsten van de transfermarkt lagen een stuk lager. Anderlecht kon dankzij de titel wél deelnemen aan de Champions League, wat naar schatting meer dan 10 miljoen euro in het laatje bracht. Dat zorgde ervoor dat de omzet (101 miljoen) niet zo gek veel lager lag dan het jaar voordien.

Kosten: van 102 naar 106 miljoen

Anderlecht is al jarenlang de absolute grootbetaler uit het Belgische voetbal. De recordkampioen betaalde in het afgelopen boekjaar meer dan 50 miljoen euro aan lonen. Een ongezien bedrag in onze competitie. Ter vergelijking: bij Club was dat bedrag zo’n 33 miljoen, koploper Genk betaalde ‘amper’ 19,7 miljoen. Anderlecht stelt dat de loonvergoedingen zo hoog lagen door de opzegvergoedingen aan een aantal medewerkers die na de overname de club hebben moeten verlaten. De club maakt zich sterk dat die kosten volgend jaar een stuk lager zullen liggen.

Daarnaast valt ook de noemer ‘andere kosten’ op (41,4 miljoen). Daarin zitten onder andere de makelaarsvergoedingen in verhuld. Het vorige management stond erom bekend om graag met makelaars te werken en ze ook navenant te belonen voor hun prestaties.

‘Betrouwbare inkomsten’ van 44 naar 60 miljoen

Moet Anderlecht zich grote zorgen maken? Ja – want de financiële buffer is momenteel niet meer al te groot. Maar anderzijds kan nieuwe eigenaar Marc Coucke al enigszins tevreden naar de niet-transfergerelateerde inkomsten kijken. Dat zijn zogenaamd ‘betrouwbare’ geldstromen – tv-geld, merchandising, maar vooral ook sponsorcontracten. Daar hebben Coucke en zijn nieuwe bestuursploeg stevig werk van gemaakt. Zij willen minder afhankelijk zijn van de transfermarkt en als club zelfbedruipend worden.

Daar waar de niet-transfergerelateerde inkomsten in het seizoen 2016-2017 nog 44 miljoen euro bedroegen, steeg dat bedrag in het laatste boekjaar naar 60 miljoen - ook wel met dank aan de Champions League. Let wel: enkel de eerste maanden onder het bewind van de nieuwe bestuursploeg telden daarin mee. Om een écht oordeel te vellen over de commerciële impact van Coucke, is het daarom nog afwachten tot de balans van volgend seizoen.

Trekt Coucke de lijn door en zorgt hij voor nog meer betrouwbare inkomsten, dan is Anderlecht vertrokken voor een gezonder financieel parcours, waarbij transfers niet langer dienen als lapmiddel. Maar om zover te geraken moet de nieuwe bestuursploeg wel naar een betere verhouding tussen de loonkosten en de inkomsten. En de vraag blijft of de huidige sportieve malaise niet te veel potentiële sponsors wegjaagt uit het Astridpark.