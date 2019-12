Waarom Amuzu en Doku met de vingers in de oren vierden PJC

06 december 2019

Geïnspireerd op Memphis Depay. Francis Amuzu en Jérémy Doku vierden gisteren het doelpunt van die laatste op Moeskroen met de vingers in de oren. “Waarom ze dat deden?”, herhaalde Alexis Saelemaekers. “Ik zou het niet weten. (lacht) Vraag het hen gewoon eens.” Navraag in de entourage van beide spelers leert ons dat het gebaar van de twee youngsters geïnterpreteerd moet worden zoals het eruit ziet: ‘De kritiek raakt ons niet.’ Amuzu en Doku vielen de laatste maanden regelmatig naast de selectie op Anderlecht, maar presteerden nu sterk op Le Canonnier. De jeugdproducten van RSCA haalden de mosterd voor hun viering bij Nederlands international Memphis, die ook altijd juicht met de vingers in de oren. Daarover zei hij ooit: “Ik wil ermee zeggen dat ik alleen naar God luister en dat de commentaren van anderen me niet raken.”