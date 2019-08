VTM-analist Jan Mulder hard over situatie bij Anderlecht: “Constructie speler-coach deugt niet, Kompany maakt trainerschap belachelijk” Redactie

19 augustus 2019

19u50 0 Anderlecht Vincent Kompany krijgt Anderlecht voorlopig nog niet op de rails. Na een mislukte competitiestart blijft de speler-manager achter met 2 op 12. VTM trok naar Jan Mulder voor een analyse. “Het heeft een tragische kant.”

“De constructie speler-coach deugt niet. Ik vraag me af wie dat bedacht heeft. Of hij dat zelf niet gewild heeft. Het is een lichte overschatting van de taak van coach geweest door Kompany. Hij heeft geen diploma en maakt het trainerschap zo belachelijk. Langzaam maar zeker begint dat door te dringen. Hij kan geen kritiek hebben op zijn medespelers als hij zelf slecht speelt - tegen Kortrijk was het slecht, voor het overige speelt hij goed, hoor.”

“Er moet een vechtlust komen, en dat is moeilijk te bereiken, als je een speler hebt die 100 meter boven de kleedkamer staat, een groep jongeren die wijselijk niets zeggen, en uitgerangeerde spelers als Kums en Trebel die ook niets zeggen. De sfeer is niet optimaal”