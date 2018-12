Vriend van de spelers, met een vleugje Hein: waar staat interimcoach Karim Belhocine voor? Pieter-Jan Calcoen en Jan Mosselmans

18 december 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Karim Belhocine (40), trainer ad interim, heeft als inspiratiebron... Hein Vanhaezebrouck. Toch is er één verschil: hij staat tússen de spelers.

Alsof hij één van hen was (en dat is hij eigenlijk ook): zo stond ­Karim Belhocine gisteren op training tussen zijn spelers. Toen hij een sprintje trok tegen Ognjen Vranjes en Knowledge Musona stond het plezier op zijn gezicht af te lezen – coach in het hoofd, voetballer in zijn hart. Het is een houding die Belhocine had als assistent – tussen en niet boven de spelers – en ook als T1 is hij niet van plan zijn attitude bij te stellen. Waarom zou hij ook, redeneert Belhocine: het is op korte termijn eerder een troef.

