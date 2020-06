Vranjes meegenomen naar politiekantoor na vechtpartij in restaurant: “Hij verloor een tand” XC

20 juni 2020

17u11

Bron: mojabanjaluka.info 0 Anderlecht Een nieuw hoofdstuk in het fratsenboek van Ognjen Vranjes. De 30-jarige verdediger, die op 1 juli op training verwacht wordt bij Anderlecht, raakte in zijn thuisland Bosnië en Herzegovina betrokken bij een gevecht. Zo melden plaatselijke media.

Ognjen Vranjes heeft zich gisteravond nogmaals van zijn mindere kant laten zien. De verdediger kreeg in de Bosnische stad Banja Luka ruzie in een restaurant, waarna hij slaags raakte met een andere man. Volgens ooggetuigen verloor Vranjes daarbij z'n eigen tand. De Bosniër werd na het voorval meegenomen naar het politiekantoor.

Vrijgegeven door AEK

Vranjes werd onlangs door AEK Athene vrijgegeven om terug te keren naar Anderlecht. Dat gebeurde op vraag van paars-wit - Vranjes wordt op 1 juli op training verwacht.

Griekse media legden de hand op een mail van AEK naar het Anderlecht-bestuur. “Wij geloven dat alle grote Europese clubs deze crisis verenigd moeten doorkomen, maar we zien dat jullie het daar niet mee eens zijn. We respecteren jullie beslissing en daarom geven we de speler (Vranjes) vrij. Hij kan terugkeren naar jullie om - zonder verdere problemen - de voorbereiding aan te vatten bij Anderlecht. We wensen jullie veel succes en we hopen dat het voetbal sterker uit deze crisis komt.”

Anderlecht kocht Vranjes in de zomer van 2018 voor zo’n drie miljoen euro van AEK. Maar de beenharde verdediger had het al snel verkorven bij paars-wit met zijn capriolen op en naast het veld. De vele gele en rode kaarten, de fascistische tattoo, de steun aan hooligans, de aanvaring met een in de Balkan bekende zangeres. De Bosniër werd naar de B-kern verbannen en een uitleenbeurt aan zijn ex-ploeg was de beste oplossing voor alle partijen. Maar nu keert hij dus terug. Al is het nog afwachten of Anderlecht een toekomst in hem ziet.

Lees ook:

Vranjes doet opnieuw van zich spreken: Bosniër gaat in de clinch met ploegmaat, die hem bij de keel grijpt



AEK geeft Vranjes nu al vrij, ook Milic sluit op 1 juli aan bij Anderlecht



Vranjes misdraagt zich (alweer) op verjaardagsfeest, braspartij mogelijk slecht nieuws voor Anderlecht