Vranjes komt ervan af met 5.000 euro boete en excuses MJR

01 december 2018

09u10 0 Anderlecht Voor zijn Instagrampost waarin hij een aanval van AEK-fans op Ajaxsupporters verheerlijkt, krijgt Ognjen Vranjes een boete van Anderlecht. Die zou rond 5.000 euro bedragen. De Bosniër bood ook excuses aan tegenover de Anderlechtfans, die goede banden onderhouden met het Ajaxlegioen.

Vranjes zat gisteren veertig minuten samen met Michael Verschueren en Luc Devroe. Verschueren had zich woensdag al gedistantieerd van het gedrag van de verdediger. Een dag later distantieerde ook de Bosnische bond zich, die verwees naar een tattoo op Vranjes’ arm met de afbeelding van de fascistische Balkanleider Momcilo Djujic.

Over dit laatste zei Hein Vanhaezebrouck gisteren: “Ik ken die man niet, maar als het klopt, moeten we daar een opmerking over maken. Ik begrijp waarom mensen over die tattoo van Vranjes bezig zijn, maar die staat daar al lang (5 jaar, red.) en nu onderzoekt iedereen ineens alles wat er op zijn lichaam staat en, geloof me, dat staat vol.”

In de Bosnische media reageerde Vranjes op het communiqué van de Bosnische federatie: “Is het zo belangrijk wat ik op mijn arm draag? De bond interesseert zich niet voor wat ik bij de nationale ploeg kan betekenen. Maar als mijn tattoos, bankrekeningen, familieleven, levensstijl, voor hen belangrijker zijn dan wat ik op het veld kan bijbrengen, kan ik hen echt niet helpen.”

Op de website van Anderlecht klonk Vranjes ‘officiëler’: “Ik besef dat ik een fout gemaakt heb en aanvaard de boete. Ik heb Michael Verschueren en Luc Devroe mijn excuses aangeboden en dat wil ik nu ook bij jullie, de supporters, doen.”

“Onze wegen scheiden niet, we hebben het gevoel dat hij wil blijven”, aldus Verschueren gisteravond bij Sporza. “We verwachten wel een gedragswijziging.”