Voorzitter Coucke nodigt Anderlecht-fans uit voor gesprek: "Mijn parcours als voorzitter begint hobbeliger dan voorzien" MDB

03 oktober 2018

18u07

Bron: Twitter 2 Anderlecht Nadat Hein Vanhaezebrouck zondag in de clinch ging met de eigen supporters heeft Marc Coucke de fans van Anderlecht nu uitgenodigd voor een goed gesprek. "Om de huidige situatie te duiden en om naar elkaar te luisteren", vertelde de voorzitter op Twitter.

Na de fluitconcerten tijdens en na het 0-0-gelijkspel tegen STVV vond Hein Vanhaezebrouck het welletjes geweest. De trainer van Anderlecht richtte zich op zijn persconferentie tot de eigen fans. “Men is hier nooit tevreden", vertelde de coach. "Hebben ze dan liever dat ik mijn spelers voor het eigen doel parkeer en voor de counter kies? Ze zijn hier op die manier eens landskampioen geworden (met René Weiler, red.) en toen was het óók niet goed. (blaast) Ik vind nochtans dat we nu dominant spelen, naar de stijl van het huis.”

Voorzitter Marc Coucke schiet nu in actie om dat brandje te blussen en een uitleg te geven voor de mindere resultaten van paars-wit. "Beste RSCA-vrienden", stak Coucke op Twitter van wal. "Dank voor alle (vriendelijke en soms iets minder vriendelijke) reacties na onze recente mindere resultaten. Ik probeer de meeste te lezen en er steeds iets mee bij te leren, over de club of over u, om zo veel mogelijk extra gegevens over onze prachtige club en haar mogelijkheden te weten te komen. Om maximaal op dezelfde golflengte te geraken - want het potentieel van RSCA is enorm - wil ik er alles aan doen om u de gouden tijden (zoveel als mogelijk) te laten herbeleven. Al zal het wat tijd kosten en zal niet iedereen het ons gunnen... Maar samen kunnen we paars-wit opnieuw doen schitteren!"

Marc Coucke (@CouckeMarc)

"Mijn parcours als voorzitter begint hobbeliger dan voorzien. Ik moet bijvoorbeeld al één van de drie ambities dit seizoen schrappen", doelde Coucke op de bekeruitschakeling van Anderlecht na de 0-3-nederlaag tegen Union. "Maar deze enkele moeilijke maanden mogen ons gezamenlijk einddoel niet uit het oog laten verliezen. Om de huidige situatie te duiden en om naar elkaar te luisteren nodig ik u graag uit op 25 oktober om 17u voor de match tegen Fenerbahçe in het Constant Vanden Stockstadion." Coucke zegt er een presentatie te geven en open te staan voor vragen. "Alle voorzitters van fanclubs zijn geïnviteerd, maar ook (ik krijg vaak die vraag) 20 extra fans." Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@rscanderlecht.be waarna 20 fans via lottrekking uitverkozen zullen worden.

"Hopelijk hebben we tegen dan al verschillende tegenstrevers, te beginnen morgen met Zagreb, verslaan. Maar ik kijk sowieso uit naar onze ontmoeting op 25 oktober. Met hartelijke groeten, uw voorzitter, Marc", sloot Coucke zijn boodschap af.