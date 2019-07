Volg hier LIVE de oefenmatch van Anderlecht in Benfica, met Kompany op bank en Vlap in basis Redactie

10 juli 2019

21u34 2

Anderlecht speelt vanavond (aftrap 21u30) zijn derde oefenmatch van de voorbereiding in het imposante en al aardig gevulde Estadio Da Luz van Benfica. Volg hierboven of de troepen van Kompany het beter doen dan afgelopen zaterdag tegen Ajax, toen er met 5-2 verloren werd. Kompany zit alvast op de bank, paars-wit doet het met een experimenteel elftal. Vlap is er wel bij.

ANDERLECHT: Roef, Lutonda, Sá, Milic, Kayembe, Dewaele, Doku, Vlap, Adzic, Hadj, Thelin.

Bank: Didillon, Lawrence, Dauda, Gerkens, Daskevics, El Kababri, Guldix, Kums en Leoni.

