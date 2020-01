Voetbalwereld neemt afscheid van Rob Rensenbrink, Jan Mulder pakt uit met mooie speech Redactie

16u28 0 Anderlecht De voetbalwereld heeft in het Nederlandse Zaandam afscheid genomen van Rob Rensenbrink. De clublegende van Anderlecht overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. Onder meer Jan Mulder, Hugo Broos en Gille Van Binst waren op de uitvaart aanwezig.

Jan Mulder was een van de sprekers op de uitvaart. “Middenin zijn strijd tegen het meest onrechtvaardige dat een mens kan overkomen, was zijn aangename stem vrolijk, en zijn houding bescheiden als altijd”, begon Mulder zijn knappe afscheidsspeech. “Nooit zette hij zichzelf op de eerste plaats. Veertig jaar geleden niet, toen het leven zorgeloos verliep, en nu niet in het moeilijkste uur.”

“Rensenbrink was een speler in de categorie van George Best. Eentje voor de Premier League. Maar dat gebeurde niet, wat hebben ze veel gemist daar”, vervolgde Mulder. “Hij zou in Engeland natuurlijk ook een vedette zijn geworden. Hij was geen type voor postjes op Instagram, een nieuwe haarmode van een kapper uit Milaan of iemand die met een goudkleurige Rolls-Royce naar de training rijdt. Hij was wars (afkerig, red.) van dikdoenerij.”

Rensenbrink speelde in België voor Club Brugge (1969-71) en Anderlecht (1971-80). Bij paars-wit groeide de Nederlander uit tot een icoon. Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer.

Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. In 1973 werd hij topschutter, drie jaar later mocht hij de Gouden Schoen in ontvangst nemen. “De mooiste linkspoot die Sporting ooit gekend heeft”, aldus Vincent Kompany. Dinsdag opende Anderlecht een rouwregister in de Fanshop voor ‘de slangenmens’, daarnaast voetballen zondag alle spelers van paars-wit (in de thuismatch tegen Moeskroen) met de naam ‘Rensenbrink’ op het shirt.