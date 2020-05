Voetbal, koers en tv: het immense imperium van Wouter Vandenhaute, de nieuwe voorzitter van Anderlecht

Anderlecht

Van extern adviseur naar voorzitter. Wouter Vandenhaute (58) neemt samen met Vincent Kompany de macht over bij Anderlecht . Vandenhaute werd in januari nog binnengehaald als extern adviseur door Marc Coucke, die nu een stap terugzet maar wel meerderheidsaandeelhouder blijft. Nu zal de Woestijnvis-baas pas écht zijn zegje mogen doen bij de Brusselse club, en zijn imperium is al zo immens. Een overzicht.