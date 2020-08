Vlap maakt misbaar bij wissel, maar koelt snel af: “Soms iets té fanatiek” TLB

16 augustus 2020

22u13 0 Anderlecht “Sportemoties noemen ze dat, denk ik.” Michel Vlap maakte wat misbaar toen hij z’n plek net voorbij het uur moest afstaan aan Percy Tau. De armen wapperden, de gefrustreerde blik ging richting de bank. Trainer Frank Vercauteren wilde er geen staatszaak van maken, Vlap keek in de spiegel.

“We hebben hem vervangen uit voorzorg”, legde Vercauteren uit. “Hij moest na een aanval verzorgd worden (aan de lies, red.) en volgens de dokter kon de blessure erger worden door te blijven spelen. Michel zei me na de match dat hij zich nog goed voelde en nog wilde scoren. Maar hij gaf ook toe dat ik gedaan heb wat moest.”

Vlap - die wel bij wat gevaarlijke aanvallen betrokken was - besefte zelf al snel dat zijn reactie niet de juiste was. “Ik had het gevoel dat er voor mij nog meer uit te halen was. Maar de wissel was terecht. De trainer en de medische staf hadden gelijk. Soms ben ik iets té impulsief, maar ik wilde nog graag belangrijk zijn.” Case closed.

Lees ook. Vercauteren ziet dat Anderlecht nog niet op beoogde niveau zit: “Dit is beloning, maar lat moet nog hoger”