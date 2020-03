Vlap houdt conditie op peil in Friesland: “Bizar wat er allemaal gebeurt” Sander de Vries

19 maart 2020

12u30 0 Algemeen Dagblad Het corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Zo ook Michel Vlap (22), die thuis in Friesland zijn conditie op peil houdt. Onze collega’s van het Algemeen Dagblad legden contact met de Anderlecht-middenvelder. “Bizar wat er allemaal gebeurt.”

Friesland is dé schaatsprovincie bij uitstek, heeft met Epke Zonderland en Marit Bouwmeester olympische kampioenen in respectievelijk het turnen en zeilen voortgebracht, maar is van oudsher geen vruchtbare bodem voor profvoetballers.

Toch hebben toevallige voorbijgangers langs de gemeentelijke veldjes in Sneek deze weken best kans dat ze er eentje zichzelf zien afmatten. Zoals gisteren, toen Michel Vlap er zijn rondjes liep, een paar sprints trok en wat oefeningen met de bal afwerkte. “Ik heb mijn conditionele schema weer afgevinkt”, zegt de aanvallende middenvelder van Anderlecht. “De club heeft iedere speler een individueel programma meegegeven. Met een app kunnen ze precies zien wat we hebben gedaan.”

Vlap keerde maandag terug naar zijn geliefde Friesland, nadat Anderlecht alle spelers toestemming gaf om naar huis te vertrekken. “Bizar wat er allemaal in de wereld gebeurt”, zegt Vlap, die afgelopen zomer voor 8 miljoen de overstap maakte van SC Heerenveen naar de topclub uit Brussel. “Ook bij Anderlecht testte vorige week iemand positief op het coronavirus (bestuurslid Matthijs Keersebilck, red.). We zouden zondag aanvankelijk nog met drie groepen op verschillende tijden trainen, tot we hoorden dat alle wedstrijden er voorlopig uitliggen. Vrijwel alle buitenlandse spelers zijn vervolgens teruggegaan naar hun eigen land.”

Het ging de afgelopen weken lekker. Des te meer reden om de draad straks weer op te pakken Michel Vlap

Zo ook Vlap, die de laatste weken bij Anderlecht goed op dreef was. Vijf doelpunten uit de laatste drie wedstrijden zijn de statistieken die alles zeggen over zijn vorm. “Ik sta tijdens mijn debuutseizoen ‘gewoon’ in de dubbele cijfers”, doelt Vlap op zijn 10 competitietreffers tot dusver. En dat na een bijzonder moeizame start in Brussel. “Het is niet altijd even makkelijk geweest”, erkent Vlap. “Ik woonde voor het eerst op mezelf, ook nog in het buitenland. Bovendien voetbal ik bij een grote club, waar de resultaten in het begin tegenvielen. Maar uiteindelijk is het simpel: je moet gewoon hard blijven werken en vertrouwen in jezelf houden.”

De sportwereld staat momenteel echter in de wachtstand – en het Anderlecht van Vlap dus ook. “Balen, natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen. Het ging de afgelopen weken lekker. Des te meer reden om de draad straks weer op te pakken”, zegt Vlap. Wanneer dat zal zijn? Wordt in België straks überhaupt nog het ingewikkelde play-offsysteem afgewerkt? Niemand die het weet.

En dus werkt Vlap zijn krachtoefeningen deze weken thuis af en pakt hij regelmatig zijn sporttas om het veld op te gaan. Niet Neerpede, het trainingscomplex van Anderlecht, maar de grasvelden van de gemeente Zuidwest-Friesland zijn voorlopig zijn werkterrein.