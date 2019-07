Vlap gaat even de mist in bij vraag over...Hans Vanaken Redactie

04 juli 2019

19u47

Bron: VTM Nieuws 0 Anderlecht Een ranke nummer tien met een neus voor goals die geregeld met assists strooit. Anderlecht-aanwinst Michel Vlap heeft wel wat kwaliteiten die overeenkomen met die van Hans Vanaken. Maar Vlap kent de Gouden Schoen nog niet echt, zo werd duidelijk tijdens zijn voorstelling.

“Ik heb al van hem gehoord, ja. Hij is hier een bekende voetballer geweest volgens mij.” Voorzitter Marc Coucke haastte zich om in te grijpen. “Hij speelt nog steeds, hoor. Bij Club Brugge. Je zal hem nog tegenkomen.” Vlap lachte het incidentje weg. “Speelt hij nu dan in vijfde klasse, ofzo? Ok, dat wist ik even niet. Maar ik had wel al van hem gehoord. Hij zal vast een erg goeie speler zijn.”

