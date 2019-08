Vlap en Sandler zien te weinig daadkracht vooraan: “In voetbal draait het nu eenmaal om goals maken” GVS

04 augustus 2019

20u24

Bron: Proximus Sports 0

Eén op zes. Anderlecht heeft zijn start gemist, op Moeskroen kwam het niet verder dan een 0-0-draw. “Dit was een zeer lastige match”, sprak Michel Vlap na de match bij Proximus Sports. “Moeskroen zette iets goed neer maar dacht enkel aan verdedigen. Om de minuut gingen ze liggen, vroegen ze om verzorging, en daar ging de scheidsrechter in mee. Dan weet je dat het moeilijk wordt, maar daar moeten wij ook beter mee leren omgaan.” Vlap zag ook het gebrek aan kansen, vooral na rust. “In de tweede helft was het te weinig. Maar in de eerste helft waren er een tweetal mogelijkheden waaruit we moesten scoren. Ik heb vertrouwen in ons proces, maar we moeten dodelijker worden vooraan. Het gaat nu eenmaal om goals maken.”

Philippe Sandler kreeg z’n eerste basisplek bij paars-wit. “We kunnen zeker niet tevreden zijn. We waren de betere ploeg. We gaven niets weg, al creëerden we zelf redelijk weinig. We geraakten wel tot aan de tweede lijn, maar rondom de zestien moet er meer gebeuren. We schoten niet op doel. Maar ik weet dat dat wel komt.”