Vist Kompany Trebel op tegen Club? Fransman krijgt duimpje omhoog bij Anderlecht-beloften Pieter-Jan Calcoen/Klaas Dewyngaert

17 september 2019

06u25 18 Anderlecht Wat maanden géén optie was, is dat nu ineens wel. Adrien Trebel (28) maakt kans op een basisplek tegen Club, gisteren deed hij ritme op bij de beloften.

Had hijzelf het nog steeds geïnteresseerde Saoedische Al Shabab niet afgewezen, dan zat hij nu tussen de zandkorrels. Ex-trainer René Weiler kon hem evenmin overtuigen voor een exotisch avontuur bij het Egyptische Al-Ahly. En toen Nantes hem gratis wilde overnemen, vond de sportieve leiding van Anderlecht het financieel verlies iéts te groot, want anders... U begrijpt: liefst van al had RSCA Adrien Trebel deze zomer verkocht.

Dat had meer te maken met zijn entourage - Mogi Bayat is Trebels makelaar -, zijn door Marc Coucke belachelijk hoog toegekende brutoloon van drie miljoen euro en zijn af en toe egoïstische way of life dan met zijn voetbalkwaliteiten. Per slot van rekening is Trebel een speler die voor elke Belgische eersteklasser een surplus kan betekenen. Maar in de filosofie die Vincent Kompany introduceert, is het ook niet zo dat Trebel (technisch niet de allerfijnste) de eerste op het blad zou zijn. Waardoor de Fransman door al het bovenstaande uit beeld verdween. En enkel sporadisch mocht meespelen in overbodige oefenduels. Tot nu dus: gisteren zat hij voor het eerst bij de beloften.

Steeds professioneel

Het is allemaal het gevolg van de noodsituatie waarin Anderlecht dezer dagen verkeert op de ‘nummer zes-positie’. Tegen Club kan eerste keuze Albert Sambi Lokonga niet spelen, hij is geschorst. Peter Zulj is dan weer erg twijfelachtig omwille van een complexe neusbreuk - zelfs voetballen met een masker houdt blijkbaar risico’s in. En bieden jongeren als Sieben Dewaele, Edo Kayembe of zelfs Philippe Sandler wel genoeg zekerheid voor de defensie tegen de offensieve machine die blauw-zwart kan zijn? Vandaar dat men op bestuursniveau oppert om Trebel te laten depanneren. En da’s zowaar een denkpiste die Kompany niet uitsluit.

Op basis van Trebels houding is dat niet per se verrassend. Hoewel hij een gebrek aan appreciatie voelde, is hij zich wel steeds professioneel blijven gedragen, zelfs tijdens trainingssessies met de tweede ploeg. Gisteren tegen OHL in Wolvertem (5-1) was hij ook nog eens sterk als defensieve middenvelder. Dat zag Kompany met eigen ogen, hij was net als assistenten De Roeck en Ngalula aanwezig op de match en stond, met pet op het hoofd, naast de bank van T1 Craig Bellamy. Die had regelmatig een duimpje omhoog voor Trebel, die strooide met de doorsteekpasses en blijk gaf van een goeie conditie. Hij maakte de wedstrijd vol. De conclusie mag zijn: Trebel is speelklaar.

Na de suggestie van het bestuur is het nu aan Kompany om te beslissen. Die heeft het plan niet afgeschoten, maar is wel vaker op het laatste moment van gedacht veranderd wat betreft zijn opstelling. Wellicht pas zondag weet Trebel waar hij aan toe is...

Kompany zag Trebel aan het werk:

U21 | #RSCA 5-1 Oud-Heverlee Leuven @ full time ⚽️ Goals: 40' Francis Amuzu (1-1), 61' Jeremy Doku (2-1), 75' Francis Amuzu (3-1), 83' Jeremy Doku (4-1) & 88' Antoine Colassin (5-1) #COYM #ANDOHL RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link